[밀라노 NOW] 당당한 도전 나선 태극전사, 실수·패배에도 포기는 없다
세계 최고 선수들이 모인 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 무대에서 태극전사들이 당당한 도전을 시작했다. 때로는 실수나 패배로 좌절할 법한 순간과 마주하기도 하지만 마지막까지 포기는 없다. 대회 첫 경기 단체전에서 점프 실수로 고배를 마신 피겨스케이팅의 차준환(서울시청)은 개인전에서의 재도약을 다짐했다. 컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 5전6기 끝에 이번 대회 한국 선수단의 첫 승전고를 울렸다.
차준환은 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트 남자싱글 쇼트프로그램 경기에서 기술점수(TES) 41.78점에 예술점수(PCS) 41.75점을 더해 합계 83.53점으로 10명 중 8위에 그쳤다. 차준환이 3포인트를 얻어낸 한국은 팀 이벤트 쇼트 최종 합계 14포인트(7위)로 5위까지 주어지는 프리스케이팅 진출에 실패했다. 여자싱글의 간판 신지아(세화여고)가 4위로 7포인트를, 아이스댄스의 임해나-권예(경기일반) 조가 7위로 4포인트를 얻었다.
차준환은 후반부 첫 과제인 트리플 악셀 점프를 하는 과정에서 회전수를 채우지 못하는 실수를 저질러 낮은 점수를 받았다. 하지만 아쉬움을 뒤로한 채 다음 경기에서의 선전을 기약했다. 차준환은 “개인전까지 이틀의 시간이 있다”며 “잘 회복해서 더 나은 경기를 보여드리겠다”고 말했다.
김선영과 정영석은 마음고생을 이겨내고 5연패 뒤 첫 승리를 따냈다. 김선영-정영석 조는 이날 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 펼쳐진 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전에서 코리 티시-코리 드롭킨(미국) 조를 연장 접전 끝에 6대 5로 물리쳤다. 뒤늦게 간절한 승리를 거둔 두 선수는 서로의 등을 두드리며 격려했다.
라운드로빈 시작 후 5경기를 내리 패배한 이들은 10개 팀 중 최하위로 처졌다. 상위 4개 팀이 나서는 준결승 진출 가능성도 사실상 사라졌지만 강호 미국을 상대로 물러서지 않았다. 김선영과 정영석은 5-2로 앞서다 마지막 8엔드에서 동점을 허용했으나 연장에서 1점을 추가하며 감격의 첫 승을 거뒀다.
이의진(부산시체육회)과 한다솜(경기도청)은 이날 크로스컨트리 스키 여자 10＋10㎞ 스키애슬론에 출전했지만 완주에 실패했다. 순위는 각각 54위와 65위에 머물렀다. 그러나 도전이 끝난 건 아니다. 두 선수는 유럽 선수들이 절대적 강세를 보이는 크로스컨트리 경기에서 혹독한 싸움을 이어간다. 오는 12일 여자 10㎞ 프리, 18일 팀 스프린트에서 다시 달린다.
