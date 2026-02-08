빗썸, 비트코인 오지급 보상 시작…전 종목 수수료 면제

국내 가상자산 거래소 빗썸에서 이벤트를 통해 당첨자들에게 현금 2000원~5만원을 지급하려 했으나 시스템 오류로 단위가 '원'이 아닌 'BTC'가 입력돼 1인당 2000억원이 넘는 총액 약 64조원의 수량이 오지급 되는 사고가 발생했다. 빗썸 측은 전체 오지급 물량의 99.7%에 달하는 61만8212개 BTC를 회수했다고 밝혔다. 사진은 8일 서울 강남구 빗썸라운지 삼성점 모습. 이한형 기자

빗썸이 비트코인을 잘못 지급한 사태에 따른 피해 보상을 차례로 시작한다.