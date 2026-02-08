시사 전체기사

빗썸, 비트코인 오지급 보상 시작…전 종목 수수료 면제

입력:2026-02-08 15:33
국내 가상자산 거래소 빗썸에서 이벤트를 통해 당첨자들에게 현금 2000원~5만원을 지급하려 했으나 시스템 오류로 단위가 '원'이 아닌 'BTC'가 입력돼 1인당 2000억원이 넘는 총액 약 64조원의 수량이 오지급 되는 사고가 발생했다. 빗썸 측은 전체 오지급 물량의 99.7%에 달하는 61만8212개 BTC를 회수했다고 밝혔다. 사진은 8일 서울 강남구 빗썸라운지 삼성점 모습. 이한형 기자

빗썸이 비트코인을 잘못 지급한 사태에 따른 피해 보상을 차례로 시작한다. 매도 차익 전액과 10%의 추가 보상을 지급하고, 일주일간 전 종목 거래 수수료를 면제할 방침이다.

빗썸은 8일 “고객 예치 자산과 거래소 보유 자산 간의 100% 정합성을 확보했다”며 이같이 밝혔다.

빗썸은 사고 당시 비트코인 시세 급락으로 패닉셀(투매)에 나서 손해를 본 고객에게 매도 차익 전액과 10%의 추가 보상을 지급할 계획이다. 또 오는 9일 0시부터 일주일 동안 전체 종목 거래 수수료를 면제한다. 빗썸은 최고 경영진 주도의 전사 위기관리 체계를 가동하고 투자자 피해구제전담반도 운영 중이다.

앞서 빗썸은 사고 당일 오지급한 비트코인 중 99.7%를 회수했다. 나머지 0.3%에 해당하는 비트코인 1788개는 이미 매도된 상태였다. 빗썸은 회사 보유 자산을 투입해 회수 과정에서 발생할 수 있는 미세한 차이를 없애는 데 주력해왔다.

빗썸은 “현재 보관 중인 비트코인을 포함한 모든 가상자산 보유량은 이용자 예치량과 일치하거나 이를 상회하는 수준”이라며 “고객 자산은 기존과 동일하게 안전하게 보관되고 있다”고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

