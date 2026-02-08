정원오, 서울시장 출마 공식 선언…“시민 일상 편안하고 안전하게”
정원오 성동구청장이 서울시장 선거 출마를 공식 선언했다.
정 구청장은 8일 오후 영등포구 문래동에서 열린 ‘매우만족, 정원오입니다’ 북콘서트에서 “서울시장 선거에 출마하려고 한다”며 “‘팀 정원오’와 함께 멋지고 행복하고 편안한 서울시가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이날 정 구청장은 오세훈 서울시장의 시정을 두고 ‘시민이 아닌 행정이 하고 싶은 일을 하는 시정’이라고 규정했다. 정 구청장은 “행정이 하고 싶은 일을 할 것이 아니고 시민이 원하는 일에서 출발해야 된다”며 “요즘 들어서 서울시에서 하는 것을 보면 시민 요구에서 시작한 것이 아니고 행정의 요구에 의해서 시작한 사업들이 많다. 그러다 보면 시민이 불편해하고 또 세금 아깝다고 생각하고 것들이 많다”고 비판했다.
그는 이어 “시민의 불만을 잘 받아서 해결하는 쪽으로 가야 되는데 거의 무시하고 일변도로 가니까 시민이 되게 불편하고 피곤해하는 것 같다”며 “행정은 시민의 요구, 시민이 불편해 하는 점을 해소하는 지점에서 시작해야 된다”고 말했다.
정 구청장은 “시장 임기가 4년인데 4년 안에 어떤 거창하고 거대한 것을 이룰 수는 없다”며 “시민은 내 삶과 내 일상생활을 편하고 안전하게 뒷받침해 줄 서울시를 바라는 것 같다”고 언급했다.
그는 “시민 의견에 귀 기울이고 시민의 삶을 응원해 주는 서울시를 바라는 것 아닌가 피부로 느낀다”며 “삶에 응원이 되는 서울시가 사실은 우리 시민께서 가장 바라는 대목이 아닌가 생각한다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
