[단독] 빗썸 ‘62조원 비트코인 오지급 사고’ 막을 수 있었다

빗썸, 장부거래 단점 막을 수 있는 시스템도 이제야 개발 착수

금융당국, 코인 지급 권한 보유한 임직원 현황 파악중

8일 서울 강남구 빗썸라운지 삼성점 모습. 이한형 기자

개발이 완료되기도 전에 사고가 발생한 것으로 나타났다. 금융당국은 이번 사태를 계기로 빗썸 현장 검사에 착수하고, 원화와 가상자산 지급 권한을 가진 임직원 현황 파악에 나섰다.