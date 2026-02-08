북·미 협상 변수 속 北 9차 당대회… 김정은, 핵·경제 성과 부각할 듯
김 위원장 집권 후 세 번째 당대회
향후 5년간 대내·대외 전략 노선 밝혀
“지방발전 과시적 성과 극대화할 듯”
북한이 제9차 조선노동당 대회를 이달 하순 개최한다고 8일 발표했다. 김정은 북한 국무위원장 집권 이후 세 번째로 열리는 이번 당대회는 향후 5년간 북한의 대내·대외 전략 노선을 결정하는 최고 정치 이벤트다. 북·미 회담 가능성을 배제하기 어려운 상황에서 북한의 대미·대남 정책과 군사 노선에 어떤 조정이 담길지 주목된다.
조선중앙통신은 지난 7일 당 중앙위원회 본부에서 김 위원장 지도로 당 중앙위원회 제8기 제27차 정치국 회의를 열고 9차 당대회 일정을 이달 하순으로 확정했다고 보도했다. 통신은 “정치국은 당 제9차 대회를 2026년 2월 하순 혁명의 수도 평양에서 개회할 데 대한 결정서를 전원 찬성으로 채택하였다”고 밝혔다.
그러면서 “김정은 동지께서는 당대회 준비위원회의 해당 분과들이 당대회 준비사업을 각방으로 실속있게 추진해온 데 대하여 긍정적으로 평가하시었고 당대회의 성과적 보장을 위한 원칙적 문제들과 세부적인 과업들을 밝히시었다”고 전했다.
북한이 당대회 개최를 위한 실무적 절차를 끝마친 상황으로 풀이된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “기존 제7·8차 당대회가 도당 대표회 종료 후 6~9일 뒤 개막한 점을 감안하면, 이번 당대회는 2월 12~15일 사이 개막할 가능성이 있다”고 관측했다.
북한 당대회는 체제 내 최상위 의사결정기구다. 북한 헌법 제11조는 “조선민주주의인민공화국은 조선노동당의 영도 밑에 모든 활동을 진행한다”고 규정한다. 당이 국가를 지도하는 체제 구조상 당대회는 향후 국가 노선과 대내외 전략, 군사·경제 정책의 큰 방향을 결정해왔다.
이번 제9차 당대회는 2021년 1월 열린 제8차 당대회 이후 5년 만이다. 북·미 협상 재개 가능성이 변수로 거론되는 가운데, 이번 당대회에서 제시될 대외 전략 기조는 향후 국면을 가늠하는 기준점이 될 전망이다. 핵무력 완성을 전제로 한 ‘강대강’ 노선을 유지하면서도 협상 국면을 염두에 둔 전략적 조정이 담길지가 관전 포인트다.
당대회 일정은 4~5일 안팎이 될 것이라는 관측이 우세하다. 제7차 당대회는 4일간 진행된 반면, 제8차 당대회는 경제 실패를 공개적으로 인정하며 부문별 비판과 토론이 지속됐던 이례적 사례로 8일간 이어졌다. 이번 당대회는 비교적 장기간 사전 준비가 이뤄진 데다 지방발전과 국방력 성과를 부각하는 ‘승리 선언’ 성격이 강한 만큼, 제7차 대회와 유사한 압축적 일정이 될 가능성이 크다.
전례대로라면 김 위원장의 개회사·개회선언 낭독과 집행부 선거에 이어 분야별 사업총화보고가 발표될 전망이다. 이 보고와 당대회 결정문에 담길 대외 전략 인식은 향후 열병식과 군사·외교 행보를 해석하는 가늠자로 작용한다.
전문가들은 이번 당대회가 군사력과 경제 성과를 결합해 온 김 위원장 체제의 통치 정당성을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것으로 보고 있다.
임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “당대회가 2월 하순으로 늦춰진 데에는 김 위원장의 최대 역점 사업인 ‘지방발전 20×10 정책’의 가시적 성과를 극대화하려는 치밀한 계산이 깔려있다”고 분석했다. 그러면서 “8차 당대회가 ‘정비와 보강’이라는 방어적 성격이었다면, 9차 당대회는 핵무력 완성과 지방발전 정책의 가시적 성과를 바탕으로 한 공세적 전환을 의미한다”고 설명했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
