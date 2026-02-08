의정부시장 도전 민주당 주자들 출판기념회 정치 행보
오석규·안병용·심화섭 출간 행사
지방선거 앞두고 존재감 부각
지지층 결집·비전 제시 행보
오는 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경기 의정부시장 출마를 준비 중인 더불어민주당 인사들이 잇따라 출판기념회를 열며 본격적인 행보에 나섰다.
경기도의회 문화체육관광위원회 소속 오석규 경기도의원(더불어민주당·의정부4)은 지난 6일 오후 의정부시 낙원웨딩홀에서 저서 ‘뛰고 또 뛰는 젊은 정치인’ 출판기념회를 열고, 지방행정 현장에서 체감한 문제의식과 의정부의 미래 비전을 시민들과 공유했다. 이번 출판기념회는 오 의원이 강조해 온 ‘현장 중심 정치’와 ‘배려의 정치’를 시민들에게 직접 설명하는 자리로 마련됐다.
본 행사에 앞서 밈을 활용한 재치 있는 출판기념회 초대 영상이 상영돼 참석자들의 호응을 얻었으며, 이후 이학영 국회부의장, 김동연 경기도지사, 추미애 국회 법제사법위원장, 김승원 경기도당위원장, 황명선·문정복 최고위원, 권칠승·김병주·한준호·염태영 의원, 유은혜 전 교육부 장관 등의 영상 축전이 이어졌다. 현장에 참석한 박용진 전 국회의원은 축사를 통해 오 의원을 “말보다 먼저 현장에 도착하는 젊은 일꾼”이라고 평가하며 기대를 나타냈다.
책에는 정치 입문 계기부터 경기도의원으로 활동하며 경험한 행정 현장, 교육·교통·복지·문화·체육·관광·정주여건 개선 등 주요 정책 성과가 단계적으로 담겼다. 오 의원은 “탁상행정을 넘어 24시간 현장을 누비며 주민 목소리를 정책으로 구현해 온 과정을 담았다”며 “재정 위기와 성장 정체를 겪고 있는 의정부가 다시 도약하기 위한 정책 방향을 제시하고 싶다”고 밝혔다.
다음 날인 7일 오후 2시에는 안병용 전 의정부시장이 의정부 아일랜드캐슬에서 출판기념회를 열고 시민들과 만났다. 의정부시 최초 3선 시장을 지낸 안 전 시장의 출판기념회에는 추운 날씨에도 불구하고 많은 시민들이 행사장을 찾았다.
안 전 시장은 인사말에서 “엄동설한에도 참석해 주신 한 분 한 분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 출판기념회가 의정부의 희망을 키우는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
이날 행사에는 문희상 전 국회의장, 임창열 전 경기도지사, 김문원 전 의정부시장, 홍문종 전 국회의원, 박지혜·이재강 국회의원, 양기대 전 국회의원, 가수 윤형주 등이 참석해 다양한 메시지로 축하를 전했다. 출판기념회는 단순한 출판 행사를 넘어, 안 전 시장이 지역사회에서 쌓아온 신뢰와 정치적 자산을 다시 한 번 확인하는 자리로 평가됐다.
안 전 시장의 저서 ‘안병용의 꿈, 시민을 향하다!’는 ‘안병용은 누구인가’부터 ‘지방자치론’ ‘시장은 아무나 하나?’까지 총 6부로 구성돼 행정학자로서, 그리고 3선 시장으로서의 정치 철학과 경험을 담았다. 안 전 시장은 출판기념회 이후 SNS를 통해 오는 12일 의정부시장 출마 기자회견을 열겠다고 공식화했다.
같은 날 오후 4시에는 심화섭 더불어민주당 당대표 특보가 신한대학교 벧엘관에서 ‘심화섭, 사람과 길’ 출판기념회를 개최했다.
행사에는 정치권과 시민사회 인사, 의정부 시민들이 참석해 성황을 이뤘으며, 정청래 더불어민주당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 김동연 경기도지사, 추미애·한준호·김병주·김영환 국회의원, 유은혜 전 교육부 장관 등이 영상 축사와 축전을 통해 행사를 축하했다.
노사모 시절부터 인연을 맺어온 명계남 배우는 고 노무현 전 대통령의 소르본대 연설문 일부를 인용한 글귀가 적힌 족자를 선물하며 심 특보를 응원했다.
출판기념회의 하이라이트인 북토크에서는 심영섭 언론인권센터 이사장과 심 특보의 대담을 통해 노무현 전 대통령, 노사모 활동, 이재명 대통령과의 인연 등 책 속에 담긴 ‘사람 이야기’가 진솔하게 소개됐다.
심 특보는 “이 책은 지금까지 만난 사람들과의 약속이자, 앞으로 만날 사람들과의 약속”이라며 “사람과 길 2부를 쓰게 된다면 오늘 함께해 준 분들이 주인공이 될 것”이라고 밝혔다. 심 특보는 신한대학교 공과대학 학장으로 재직하며 지역 인재 양성과 과학기술 교육에도 힘쓰고 있다.
