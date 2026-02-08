의정부시장 도전 민주당 주자들 출판기념회 정치 행보

오석규·안병용·심화섭 출간 행사

지방선거 앞두고 존재감 부각

지지층 결집·비전 제시 행보

오석규 경기도의원이 지난 6일 오후 의정부시 낙원웨딩홀에서 출판기념회를 열고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

경기도의회 문화체육관광위원회 소속 오석규 경기도의원(더불어민주당·의정부4)은 지난 6일 오후 의정부시 낙원웨딩홀에서 저서 ‘뛰고 또 뛰는 젊은 정치인’ 출판기념회를 열고, 지방행정 현장에서 체감한 문제의식과 의정부의 미래 비전을 시민들과 공유했다. 이번 출판기념회는 오 의원이 강조해 온 ‘현장 중심 정치’와 ‘배려의 정치’를 시민들에게 직접 설명하는 자리로 마련됐다.

안병용 전 의정부시장이 지난 7일 의정부 아일랜드캐슬에서 출판기념회를 열고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 안병용 전 의정부시장 제공

심화섭 더불어민주당 당대표 특보가 지난 7일 개최한 출판기념회에서 심영섭 언론인권센터 이사장과 대담을 나누고 있다. 심화섭 더불어민주당 당대표 특보 제공