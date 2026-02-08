지갑 돌려줬는데 벌금형…2000원이 만든 ‘범죄자’ 낙인
주인 “처벌 원치 않는다” 했지만…즉결심판 벌금 5만원
지갑을 주워 주인에게 돌려주려던 요양보호사가 현금 2000원을 챙겼다는 이유로 처벌을 받게 되면서 과도한 형사 처벌 논란이 일고 있다.
홀어머니를 모시고 사는 50대 요양보호사 A씨는 지난해 5월 17일 밤 서울 지하철 5호선 영등포시장역 승강장에서 카드지갑 하나를 발견했다. 쓰레기통 옆에 떨어져 있던 지갑이었다. 당시 막차가 곧 들어오는 상황이어서 그는 지갑을 일단 집으로 가져갔다.
A씨는 다음 날 아침 지갑을 돌려주기 위해 분실 장소 인근 우체통을 찾았다. 습득 장소 근처에서 처리해야 주인이 더 쉽게 찾을 수 있을 것이라는 판단에서였다. 지갑 안에는 카드 여러 장과 함께 현금 2000원이 들어 있었다.
우체통에 넣기 직전 A씨는 지갑에서 현금 2000원을 꺼냈다. 일부러 교통비를 들여 현장을 찾은 만큼 ‘차비 정도는 받아도 되지 않을까’ 하는 생각이 들었다는 것이다. 이후 지갑은 그대로 우체통에 넣었다.
그러나 두 달 뒤인 지난해 7월, A씨는 CCTV를 확인한 지하철경찰대로부터 지갑을 가져오라는 연락을 받았다. A씨는 지갑을 우체통에 넣었으나, 우체국이 지갑 주인을 찾아주지 않은 채 약 두 달간 보관하면서 문제가 된 것이다.
이후 A씨는 조사 과정에서 즉시 2000원을 반환했다. 지갑 주인 역시 처벌을 원하지 않는다며 처벌불원서를 제출했다. 하지만 점유이탈물횡령죄는 피해자의 의사와 관계없이 처벌할 수 있는 범죄에 해당해 수사는 중단되지 않았다.
경찰은 A씨를 형사 입건하는 대신 경미범죄심사위원회에 회부했고 위원회는 즉결심판을 청구했다. 서울남부지법은 A씨에게 벌금 5만원을 선고했다. 일반적인 전과 기록으로 남지는 않지만 경우에 따라 공무직 임용 등에서 불이익을 받을 수 있는 전력이다.
A씨는 지갑을 되돌려주려 했던 선의가 사실상 범죄로 기록됐다는 점에 억울함을 호소하고 있다. 경찰에 정보공개를 청구하고 국민신문고에 민원을 제기했지만 ‘절차에 따른 처리’라는 답변만 돌아왔다.
A씨는 “주인에게 지갑이 안전히 돌아가기만을 바랐는데 잘못된 판단이었지만 범죄자 낙인을 찍은 건 너무 가혹한 형벌”이라며 “남은 인생의 생사까지 생각하게 된 상황”이라고 토로했다.
또한 A씨는 특히 정보공개 청구로 받은 경찰 수사 자료에 자신이 지갑을 돌려주려 한 정황이나 금액 반환에 대한 내용은 누락됐다며 “오직 사건 실적을 위해 한 시민을 범죄자로 몰아세운 수사 아니냐”고 주장했다.
이에 대해 경찰은 수사 자료 누락은 없었으며, A씨를 형사 입건해 검찰 송치하는 대신 경미범죄심사위원회에 회부한 것 자체가 나름의 선처였다는 입장을 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
