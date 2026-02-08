지갑 돌려줬는데 벌금형…2000원이 만든 ‘범죄자’ 낙인

주인 “처벌 원치 않는다” 했지만…즉결심판 벌금 5만원

“주인에게 지갑이 안전히 돌아가기만을 바랐는데 잘못된 판단이었지만 범죄자 낙인을 찍은 건 너무 가혹한 형벌”이라며 “남은 인생의 생사까지 생각하게 된 상황”이라고 토로했다.