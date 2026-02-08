“30년 헌신 감사합니다”…대전소방본부, 66명에 근속기장 수여
대전소방본부는 30년 장기 근속 소방공무원 66명에게 ‘소방근속기장’을 수여한다고 8일 밝혔다.
30년 이상 근무한 소방공무원에게 수여되는 소방근속기장은 오랜 기간 현장을 지켜온 이들의 헌신과 공로를 기리기 위해 마련됐다. 30년의 헌신을 상징하는 정장과 약장으로 구성됐다.
대상자는 1996년 임용자를 포함해 화재·구조·구급 등 각종 재난 현장에서 소임을 다한 소방공무원 66명이다.
본부는 대상자의 재직기간 30년 도래 시점에 맞춰 개별적으로 근속기장을 수여할 예정이다.
김문용 대전소방본부장은 “30년이라는 긴 시간 사명감을 갖고 현장을 지켜온 소방공무원 여러분께 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “선배들의 헌신이 후배들에게는 자긍심이 되고, 시민들에게는 대전소방을 신뢰하는 든든한 기반이 될 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
