설 차례상 평균 20만2691원…지난해보다 0.3% ↓
4인 가족 기준 설 차례상 준비 비용이 20만원 초반 수준이라는 조사 결과가 나왔다. 지난해 같은 시점과 비교해 0.3% 떨어진 것이다. 전통시장은 대형유통업체보다 약 19% 저렴한 것으로 분석됐다.
한국농수산식품유통공사(aT)는 설을 약 2주 앞둔 지난 6일 기준 전국 23개 지역 전통시장 17곳과 대형유통업체 36곳을 조사하고 이 같은 내용이 담긴 결과를 8일 밝혔다.
조사 내용에 따르면 올해 설 차례상 차림 비용은 평균 20만2691원으로 집계됐다. 전통시장은 18만5313원으로 전년 대비 1.6% 하락했다. 대형유통업체는 22만7876원으로 1년 전보다 4.3% 상승했다.
전체 24개 품목 중 시금치, 애호박, 한우 등 14개 품목이 전통시장에서 가격이 더 낮았다. 전체 비용 기준으로는 전통시장이 대형유통업체보다 18.7% 저렴했다.
품목별로는 설을 맞아 공급량이 늘고 있는 채소류와 과일류 등 농산물이 전년 대비 각각 5.5%, 15.4% 하락했다.
전통시장을 기준으로 배추·무·시금치·애호박 등 채소류는 8455원으로 1년 전보다 17.5% 저렴했다. 반면 대형유통업체에서는 9913원으로 전년 대비 0.8% 비쌌다.
사과·배 등 과일류 가격은 전통시장(2만6816원·전년 대비 9.8%↓)보다 대형유통업체(2만946원·13.9%↓)에서, 소·돼지·계란 등 축산물 가격은 대형유통업체(9만2930원·16.9%↑)보다 전통시장(6만6327원·5.2%↑)에서 더 낮았다.
동태·조기·복어 등 수산물과 고사리·대추·밤·곶감 등 임산물은 전통시장에서 각각 1만8791원(3.3%↓)과 2만8300원(4.0%↓)에 판매되고 있었는데, 대형유통업체에서 각각 2만2389원(7.1%↓), 3만9369원(6.1%↑)인 것과 비교해 더 낮았다.
떡국떡·두부·밀가루·청주·편떡·식혜·약과·산자 등 가공식품은 전통시장에서 전년 대비 0.9% 오른 3만6624원이지만, 1년 전보다 3.0% 하락한 대형유통업체(4만2329원)보다 여전히 낮았다.
aT 관계자는 “지난달 강세를 보이던 축산물 가격도 자조금과 연계한 할인지원 등이 진행되며 낮아지는 추세”라며 “설이 가까워질수록 차례상 차림 비용 부담은 줄어들 것으로 전망된다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
