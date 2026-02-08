지재처 “지재권 허위표시 제품, 10개 중 3개는 재유통”

지식재산처는 지난해 지재권 허위표시로 적발된 제품의 재유통 사례를 조사

했다고 8일 밝혔다.

지난해 1~9월 ‘지식재산권 허위표시 신고센터’에 접수되거나 기획조사를 통해 적발한 193개 제품 및 판매자 2507명을 대상으로 실시했다.

조사 결과 과거 적발됐던 193개 제품 가운데 동일인이 다시 지재권을 위반하고 재유통한 제품은 42개, 신규 판매자의 재유통 제품 67개 등 총 109개의 지재권 허위표시 제품이 유통됐다. 이들 109개 가운데 중복제품을 제외하면 193개 중 총

71개(36.8%) 제품이 시중에 다시 유통된 것으로 확인됐다.

판매자 2507명 중 지난해 시정조치를 받고도 같은 제품을 다시 유통한 판매자는 86명, 신규판매자는 616명이 적발됐다.

지재처는 온라인에서 지재권을 허위표시한 게시물을 모두 찾아 제재하는데 물리적 한계가 있고, 허위표시 이미지가 복제·확산되면서 재발을 막기 어려워지고 있다고 설명했다.

판매자의 지재권 재위반 횟수에 따른 단계별 제재도 도입한다. 특히 이번 재조사에서 허위표시 적발 건수 상위 판매자 5개 업체는 지재처가 직접 행정조사를 실시한다는 방침이다.

신상곤 지재처 지식재산보호협력국장은 “이번 재조사는 허위표시 제재 방식이 사후 단속 중심에서 상시 관리 중심으로 전환돼야 한다는 것을 보여줬다”며 “관리 체계를 지속적으로 향상시켜 지식재산 보호의 실효성을 높이고 건전한 온라인 유통 질서를 확립하겠다”고 말했다.