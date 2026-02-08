‘데이브 더 다이버’ 중국 정식 출시
넥슨은 개발 자회사 민트로켓이 개발한 하이브리드 해양 어드벤처 ‘데이브 더 다이버’의 모바일, PC 버전을 중국에 출시했다.
‘데이브’는 다수의 글로벌 흥행 게임을 서비스한 XD 네트워크를 통해 중국 서비스명 ‘잠수부 데이브(潜水员戴夫)’로 현지 서비스된다. 모바일 및 PC 버전은 탭탭(TapTap) 플랫폼을 통해 출시되며, PC 버전은 스팀 차이나(Steam China), 위게임(WeGame) 등 주요 플랫폼에도 순차적으로 오픈된다.
이번 중국 모바일 버전에서는 여러 차례 테스트를 진행하며 UI(User Interface), UX(User Experience) 등 핵심 재미 요소를 모바일 환경에 최적화했다. 기울이기, 터치 등 모바일 만의 특색을 살린 조작을 구현하고, 편의성도 개선하여 언제 어디서든 몰입감 있는 플레이를 경험할 수 있다.
게임 속 장면을 실사로 생생하게 구현한 트레일러 영상을 공개해 기대감을 한층 끌어올렸다. ‘데이브’ 특유의 픽셀 그래픽 감성을 실사로 재현한 영상과 게임 플레이를 교차하여 생동감을 자아냈으며, 잠수, 스시집 운영, 미니게임 등 모바일 기기로 주요 콘텐츠를 플레이하는 장면을 담아 매력을 더했다.
현재까지 ‘데이브’는 탭탭 플랫폼에서 150만 명 이상이 사전 예약에 참여하며 인기 순위 최상위권을 유지하고 있고, 이용자 평점 9.4점을 기록하며 시장의 높은 기대감을 입증하고 있다.
중국 시장을 겨냥한 컬래버레이션을 통해 현지 공략에도 힘쓸 예정이다. 중국 최대 패스트푸드 브랜드 KFC를 비롯해 스시 프랜차이즈 스시로 등 인기 외식 브랜드와 협업 프로모션을 진행하며, 리듬 게임 ‘뮤즈대시(MUSE DASH)’와의 인게임 컬래버레이션 콘텐츠를 추가해 다양한 즐길 거리도 제공할 계획이다.
데이브는 국내 단일 패키지 게임 최초로 누적 판매량 700만 장을 기록하고 메타크리틱 머스트 플레이 평가를 받으며 장기 흥행작이다. 국내 게임 최초로 ‘BAFTA 게임 어워즈 2024’에서 ‘게임 디자인’ 부문을 수상했으며, ‘스팀(Steam) 어워드 2023’에서 ‘부담 없이 즐길 수 있는 게임’ 부문을 수상하는 등 주요 시상식에서 성과를 내며 작품성을 인정받았다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
