‘해상풍력’ 6.3 지방선거 앞두고 선거판 흔드는 뜨거운 감자로 부상
“책임론” vs “정치공세” 정면충돌
울산의 미래 먹거리로 손꼽히던 ‘부유식 해상풍력’ 사업이 오는 6월 지방선거를 앞두고 울산시장 선거판을 흔드는 최대 쟁점으로 부상하고 있다.
에너지 기업들의 잇따른 투자 중단과 사업 철수를 두고 여권은 민선 8기 울산시의 ‘행정 방관’을 원인으로 지목하는 반면, 울산시는 ‘지자체의 권한을 넘어선 중앙정부의 제도적 미비와 글로벌 경제 위기가 초래한 불가항력적 결과’라며 팽팽하게 맞서고 있다.
8일 울산시 등에 따르면 울산 앞바다에서 추진되던 5개 대형 프로젝트들이 최근 거센 풍랑을 맞으며 사업 이탈 조짐이 현실화되고 있다.
선두주자로 꼽히던 노르웨이 국영 기업 에퀴노르의 ‘반딧불이’는 정부 풍력 설비 입찰에는 선정됐으나, 최근 신재생에너지공급인증서(REC) 매매 계약 체결에 최종 실패했다.
코리오·토탈에너지·SK에코플랜트가 추진하던 ‘귀신고래’ 프로젝트 역시 최근 특수목적법인(SPC) 청산과 함께 발전사업허가 자진 반납 절차에 돌입했다.
남은 3개 프로젝트 중에서도 현재 2곳만 추진 의사를 유지하고 있을 뿐, 나머지 1곳은 사업 지속 여부를 고심 중인 것으로 알려졌다.
업계에서는 글로벌 고금리와 원자재 가격 폭등으로 인해 당초 수조 원대로 예상됐던 사업비가 천문학적으로 불어난 점을 근본 원인으로 꼽는다.
특히 정부의 고정가격 입찰제가 급격한 인플레이션을 반영하지 못하면서, 민간 투자사가 요구하는 수익성 확보가 사실상 불가능해졌다는 분석이다.
논란의 불씨는 더불어민주당 소속 송철호 전 울산시장이 지폈다. 송 전 시장은 지난 1월 20일 기자회견을 통해 “민선 7기에서 심혈을 기울여 추진한 6.2GW 규모(사업비· 40조)의 사업이 민선 8기 들어 사실상 좌초 위기에 처했다”며 현 시정을 정조준했다.
그는 “울산시가 국방부 협의나 해수청 인허가 등 필수 행정 지원에 소홀해 민간 투자사의 불확실성을 키웠다”며, 이로 인해 1조원 규모의 시민 이익 공유 재원마저 증발할 위기라고 ‘책임론’을 제기했다.
진보당 등도 역시 김두겸 시장의 ‘속도 조절론’을 무관심과 방치로 규정하며, 산업 전환의 골든타임을 놓친 ‘인재(人災)’라고 목소리를 높였다.
이에 대해 울산시는여권의 주장을 조목조목 반박하며 전면 대응에 나섰다. 임현철 울산시 대변인은 1월 22일 기자회견을 열어 “해상풍력 사업의 핵심인 인허가권과 고정가격 입찰은 기본적으로 중앙정부의 사무”임을 분명히 했다.
지방정부가 결정할 수 없는 국가 에너지 정책의 영역을 마치 울산시가 의도적으로 지연시킨 것처럼 묘사하는 것은 행정 구조를 무시한 ‘정치적 공세’라는 입장이다.
또한 시는 최근의 환경 악화는 글로벌 경제 위기에 따른 민간 기업의 경영 판단일 뿐, 시의 행정 태도와는 무관하다고 선을 그었다.
울산시 관계자는 “글로벌 공급망 불안과 금융 비용의 급격한 상승은 지자체가 통제할 수 있는 범위를 벗어난 대외 변수”라며 “글로벌 경제 상황은 지자체가 통제할 수 없지만, 규제 완화 등 행정이 할 수 있는 역할에는 총력을 다하고 있다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
