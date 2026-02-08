진도군수 “베트남 처녀 수입” 막말… 주한베트남 대사관 ‘유감’

김희수 군수, 인구대책 회의서 “스리랑카·베트남 처녀 수입” 발언



베트남 대사관 "여성 존엄 훼손, 한-베 우호에 부정적"



전남도의 진심 사과에도 시민사회 강도 높은 비판



뇌물 수수 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수(사진) 전남 진도군수의 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 최근 발언에 대해 주한 베트남 대사관이 강한 ‘유감’을 표명하며 외교적 논란으로 번지는 등 후폭풍이 거세다.



주한 베트남 대사관은 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 서한을 보내 항의하고, 시민사회와 여성·이주민 단체들도 잇따라 성명을 발표하며 진정성 있는 사과와 책임 있는 후속 조치가 필요하다는 입장을 내놓고 있다.



8일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난 4일 ‘광주·전남 행정통합 타운홀미팅’ 생중계에서 인구 소멸 대책을 설명하던 중 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”는 발언을 해 거센 비난을 받았다.



이 발언이 알려지자 주한 베트남 대사관은 6일 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 항의 서한을 발송했다. 대사관은 해당 발언이 베트남 여성의 존엄을 훼손하고 양국 간 우호 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 깊은 유감을 표명하고, 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.



대사관은 “한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔으며, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라며 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적했다.



또한 “전남도는 포용과 존중의 가치를 중시해 온 지역으로 인식돼 왔다”며 “이번 발언은 그와 배치되는 부적절하고 모욕적인 표현으로 엄중하게 인식되고 바로잡혀야 한다”고 강조했다.



이에 전남도가 “주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다”고 머리 숙였으나 국내 베트남 이주민 사회와 여성단체들은 연이어 비난 성명서를 발표하는 등 강하게 반발하고 있다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



