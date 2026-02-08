[속보] 소방당국, 경주 문무대왕면 산불 국가소방동원령 발령
소방당국이 8일 오전 11시33분을 기해 경주시 문무대왕면 입천리 산불 관련 국가동원령을 발령했다.
소방당국은 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도의 119특수대응단 장비 5대와 인력 25명을 동원한다. 울산, 대구, 부산에서는 재난회복차를 지원한다. 소방당국은 상황대책반을 가동하기로 했으며 현장에 상황관리관을 파견한다.
산불 현장의 기온은 현재 영하 2.2도로 바람은 서북서 방향으로 초속 9.5ｍ 상당으로 강하게 불고 있다. 이에 산림·소방 당국이 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.
대구기상청 측은 “불이 난 곳은 산이기 때문에 지형상 바람이 더 강하게 불 것으로 보인다”고 말했다.
당국은 이날 오전 5시30분을 기해 이 일대에 산불 대응 1단계를 발령하고, 진화헬기 40대·진화차량 104대·진화인력 298명 등을 투입하는 등 대대적인 진화작업을 벌이고 있지만 한때 60％를 기록했던 진화율은 낮 12시 기준으로 23％까지 뚝 떨어진 상황이다.
현재 입천리 일원 산불영향구역은 42㏊다. 화선 길이는 3.54㎞다. 이 중 0.8㎞ 구간만 진화가 완료됐다.
산림 당국은 “기상 여건과 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 해 대응하고 있으며, 추가 확산 가능성에 대비해 산불 대응 단계를 유지하고 있다”며 “산불이 조기에 진화될 수 있도록 주불진화 완료 시까지 가용 인력과 장비를 총동원하겠다”고 말했다.
