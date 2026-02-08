퇴사 통보에 영업비밀 빼돌린 직원들, 1심 징역형
다니던 회사에서 퇴사 통보를 받고 회사의 핵심 영업비밀을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 직원들이 1심에서 실형을 선고받았다.
8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5단독 류지미 판사는 지난달 20일 부정경쟁방지법상 영업비밀누설, 업무상 배임 등의 혐의로 기소된 갤럭시아에스엠 전·현직 직원 김모씨와 장모씨에게 각각 징역 2년을 선고했다.
이들과 함께 영업비밀을 빼돌린 갤럭시아에스엠 전직 직원 정모씨에게는 벌금 500만원이, 회사 법인에는 벌금 5000만원이 각각 선고됐다.
운동기구 도매업체 우영웰니스컴퍼니의 영업부장이던 김씨는 2019년 3월 회사로부터 퇴사 통보를 받았다.
이후 김씨는 동료인 장씨와 함께 이탈리아의 운동기구 제조·판매업체 테크노짐의 국내 독점 판권을 빼돌리기 위해 약 2년간 회사 내부 정보를 테크노짐 측에 전달한 것으로 조사됐다.
테크노짐 측에 전달된 자료엔 우영웰니스컴퍼니의 영업상 문제를 부각하면서 갤럭시아에스엠의 우수성을 홍보하는 자료 등이 포함됐다고 한다.
결국 2021년 테크노짐은 우영웰니스컴퍼니와의 국내 독점 총판 계약을 해지하고 갤럭시아에스엠과 5년간 총판 계약을 체결했고, 이들은 이에 관여한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
재판부는 “피해 회사는 약 17년 동안 테크노짐과의 독점 총판 계약에 따른 영업을 주된 사업으로 영위해왔다”며 “김씨는 피해 회사의 내부 사정을 잘 알면서도 치밀하고 계획적으로 총판권 이전과 관련한 범죄를 저질렀고, 장씨는 피해 회사에 근무하면서 영업비밀을 반출했다”고 밝혔다.
이어 “피고인들의 범행은 피해 회사의 존립 기반이 되는 핵심 영업을 상실하게 만든 중대한 범행으로, 실제로 심각한 경영상 위기를 초래했다”며 “피고인들이 범행을 부인하며 변명으로 일관하고 있는 점을 고려할 때 엄한 처벌이 불가피하다”고 덧붙였다.
아울러 재판부는 “갤럭시아에스엠이 김씨 등의 영업비밀 반출 행위에 대해 알았거나, 합리적인 주의를 기울였다면 충분히 이를 인지할 수 있었던 것으로 보인다”며 관리·감독 의무를 소홀히 한 책임을 물어 법인에도 벌금형을 선고했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
