KLPGA 드림 윈터투어 외국 선수 ‘싹쓸이’…3차 대회는 대만 황 칭 우승
통합 포인트 1~3위 분짠-콩끄라판-김서현 순
대만의 황 칭(30)이 KLPGA 2025-26 드림 윈터투어 마지막 대회 필리핀 레이디스 마스터스 2026(총상금 20만 달러)에서 우승했다.
황 칭은 6일 필리핀 리파 시티에 위치한 서밋 포인트GC(파72·6341야드)에서 열린 대회 마지막날 3라운드에서 보기 2개에 버디 8개를 잡아 6언더파 66타를 쳤다.
최종합계 11언더파 205타를 기록한 황 칭은 강정현(23)의추격을 4타 차이로 여유있게 제치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
이번 대회에는 총 8개 국가에서 122명이 출전해 열띤 우승 경쟁을 펼쳤다.
황 칭은 “2018년 이후 오랜만에 한 우승이다. 매우 기쁘고 아직도 잘 믿기지 않는다. 내가 할 수 있는 최선의 노력을 다했고 우승까지 차지해 뿌듯하다”고 소감을 밝혔다.
황 칭은 중국, 대만, 태국, 한국 등 여러 해외 투어 출전 경험이 있다. 2018년 KLPGA 정규투어 아시아나항공 오픈에서 공동 26위의 성적표를 받은 바 있다.
그는 “한국은 골프 강국이어서 한국 선수들과 대화하는 것도 좋아한다. 이번 대회에서 같이 우승 경쟁을 펼친 강정현과 황연서의 플레이가 인상 깊었다”며 “기회가 된다면 다시 한번 KLPGA투어 대회에도 출전하고 싶다”고 했다.
강지선(30), 이윤서(19·SBI저축은행), 황연서(23·리쥬란)가 공동 3위(최종합계 6언더파 210타)에 입상했다.
이번 대회를 끝으로 KLPGA 2025-26 드림 윈터투어는 막을 내렸다. 우승자는 빳차라쭈딴 콩끄라판(33), 짜라위 분짠(27·이상 태국), 황 칭까지 3명 모두 외국 선수다.
윈터투어 통합 상금순위에서 1~3위를 차지한 분짠과 콩끄라판, 김서윤2(24·셀트리온)에게는 올 시즌 KLPGA정규투어 1회 특별 추천권이 주어진다.
