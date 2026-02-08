핑골프, 사랑의 연탄 나누기 봉사 활동…독거 노인 가구에 3천장 전달
동호회·미디어프로·앰버서더 등 20명 참여
핑골프의 동호회인 ‘핑 마니아 클럽’ 회원과 핑소속 미디어프로, 앰버서더들이 함께 모여 소외된 이웃에 연탄 3000장을 전달했다.
지난 6일 경기도 과천시 과천동 주거형 비닐하우스촌 꿀벌마을에서 진행된 이번 행사에는 총 20명이 참가해 독거노인 어르신 댁에 연탄을 직접 전달했다.
연탄봉사 참가자들은 힘든 내색 없이 단련된 체력을 바탕으로 체감 온도 영하 15도의 강추위를 녹이는 열기로 봉사에 적극적이었다
네이버 카페 ‘핑 마니아 클럽’은 핑클럽을 사용하는 마니아들이 자체적으로 모인 동호회로 현재 3만1900여명의 회원이 정보를 교류하고 있다.
핑 마니아 클럽은 그 동안 불우이웃 쌀기부, 병원봉사, 튀르키에 시리아지진 성금모금 등을 진행했고 연탄봉사는 올해로 4년째 운영 중이다.
