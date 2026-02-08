뇌물 혐의 진도군수 ‘처녀 수입’ 막말 후폭풍…“군수 사퇴하라. 수출하기 전에”

김희수 군수 “스리랑카·베트남 처녀 수입해 농촌 총각에 보낼 것”



주한 베트남 대사관 공식 항의 서한…여성·이주민 단체 성명 잇따라



군수 자질론까지…뇌물 수수 혐의에 인권·성평등 감수성 부재 지적

“한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔고, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라면서 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적하며 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.

논란이 확산되자 김 군수가 “‘외국 처녀 유입’을 ‘수입’이라고 표현한 것은 실수였다”고 인정했으나 뇌물 수수 혐의에 이어 공직자의 인권에 대한 기본적인 가치관과 성평등 감수성 부재가 공개석상에서 드러나며 자질론까지 확산되고 있다.