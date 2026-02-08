뇌물 혐의 진도군수 ‘처녀 수입’ 막말 후폭풍…“군수 사퇴하라. 수출하기 전에”
김희수 군수 “스리랑카·베트남 처녀 수입해 농촌 총각에 보낼 것”
주한 베트남 대사관 공식 항의 서한…여성·이주민 단체 성명 잇따라
군수 자질론까지…뇌물 수수 혐의에 인권·성평등 감수성 부재 지적
뇌물 수수 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수(사진) 전남 진도군수의 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 최근 발언이 외교적 논란으로 번지는 등 후폭풍이 거세다.
주한 베트남 대사관이 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 서한을 보내 항의하고, 시민사회와 여성·이주민 단체들도 잇따라 성명을 발표하며 진정성 있는 사과와 책임 있는 후속 조치가 필요하다는 입장을 내놓고 있다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난 4일 ‘광주·전남 행정통합 타운홀미팅’ 생중계에서 인구 소멸 대책을 설명하던 중 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”는 발언을 해 거센 비난을 받았다.
이 발언이 알려지자 주한 베트남 대사관은 항의 서한을 통해 “한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔고, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라면서 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적하며 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.
이에 전남도가 “주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다”고 밝혔으나 국내 베트남 이주민 사회와 여성단체들은 여전히 강하게 반발하고 있다.
이들은 “이번 발언은 단순한 말실수가 아니라 이주 여성을 인구 정책의 수단으로 바라보는 구조적 차별의 문제”라며 “현재 한국에 거주하는 베트남 결혼 이주 여성은 귀화자를 포함해 10만명이 넘으며, 이들은 한국 사회의 당당한 구성원이지 ‘수입품’이 아니다”고 강력 비판했다.
전남이주여성상담소도 “특정 국가의 이주여성을 지칭해 성적 대상화한 심각한 인권 침해”라면서 “이는 단순한 말실수가 아니라 공직자의 성평등·인권 감수성 부재를 드러낸 중대한 사안”이라고 지적했다.
논란이 확산되자 김 군수가 “‘외국 처녀 유입’을 ‘수입’이라고 표현한 것은 실수였다”고 인정했으나 뇌물 수수 혐의에 이어 공직자의 인권에 대한 기본적인 가치관과 성평등 감수성 부재가 공개석상에서 드러나며 자질론까지 확산되고 있다.
진도군청 자유게시판에 올라 온 ‘진도군수 사퇴하라. 수출해 버리기 전에’라는 제목의 게시글에선 “저출생 문제가 여성이 아이를 낳지 않아 발생했다는 전제 아래 여성을 수입해 해결할 수 있다는 인식 자체가 문제”라며 “여성을 수입·수출 가능한 품목으로 보는 시각은 심각하다”고 직격했다. 광주전남여성단체연합도 10일 진도군청 앞에서 김 군수 발언을 규탄하는 집회를 열 예정이다.
김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.
진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 지난달 27일 진도군청 앞 철마공원에서 성명을 내고 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구했다.
앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 해당 자재가 인허가 권한과 관련된 ‘대가성 금품’에 해당한다는 판단을 내리고 김 군수와 업자 A씨에 대해 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로 검찰로 넘겼다.
진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
