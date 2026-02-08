‘윤이나의 멘티’ 양민혁, 프로 데뷔 4년만에 첫 승 감격…“윤이나 조언이 힘됐다”

KPGA MY문영 윈터투어 1회 대회 우승

6일 태국 방콕의 피닉스 골드 방콕 서-남코스에서 끝난 2026 KPGA MY문영 윈터투어 1회 대회에서 프로 데뷔 이후 첫 우승을 차지한 양민혁. KPGA

이어 “올해 KPGA 챌린지투어에서 좋은 성적을 거둬 내년 KPGA투어 시드를 획득하는 것이 목표다. 아시안투어도 병행하며 멋진 활약 펼치고 싶다. 열심히 준비하겠다”고 각오를 다졌다.

2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회 예선은 오는 9일부터 11일까지, 본선은 12일부터 13일까지 같은 장소에서 펼쳐진다.