‘윤이나의 멘티’ 양민혁, 프로 데뷔 4년만에 첫 승 감격…“윤이나 조언이 힘됐다”
KPGA MY문영 윈터투어 1회 대회 우승
‘기대주’ 양민혁(23)이 프로 데뷔 첫 우승을 거뒀다.
2026 KPGA MY문영 윈터투어 1회 대회(총상금 1억 원·우승상금 1500만 원)에서다. 양민혁은 지난 6일 태국 방콕의 피닉스 골드 방콕 서-남코스(파70·7080야드)에서 열린 대회 마지막날 2라운드에서 6언더파 64타를 쳤다.
최종합계 8언더파 132타를 기록한 양민혁은 이우현(23·골프존)의 추격을 2타 차 2위(최종합계 6언더파 134타)로 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.
양민혁은 10세 때 부모님의 권유로 골프에 입문했다. 양민혁은 2022년 6월 KPGA 프로(준회원), 10월 KPGA 투어프로(정회원)에 차례로 입회한 뒤 2부투어인 KPGA 챌린지투어와 아시안투어 2부투어에서 병행하여 활동하고 있다.
그는 “정말 기쁘다. 프로 입회 4년 만에 첫 우승을 하게 돼 정말 감격스럽다”며 “누구보다 항상 옆에서 응원해주고 있는 가족에게 감사 인사를 전하고 싶다. 그리고 대회 직전 많은 조언을 준 윤이나 선수에게도 고맙다는 말씀을 드린다”는 소감을 밝혔다.
이어 “올해 KPGA 챌린지투어에서 좋은 성적을 거둬 내년 KPGA투어 시드를 획득하는 것이 목표다. 아시안투어도 병행하며 멋진 활약 펼치고 싶다. 열심히 준비하겠다”고 각오를 다졌다.
2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회 예선은 오는 9일부터 11일까지, 본선은 12일부터 13일까지 같은 장소에서 펼쳐진다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
