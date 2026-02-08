시사 전체기사

[속보] 정청래 “특검 추천 논란으로 대통령께 누끼쳐 죄송”

입력:2026-02-08 11:54
정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

[속보] 정청래 “10일 의원총회 후 조속히 합당 입장 발표”

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

