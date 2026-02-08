인천 1인가구 연평균 6.7% 증가…맞춤형 지원 확대
인천시는 ‘혼자여도 편안하고 함께하면 더 힘이 되는 살기 좋은 인천’을 비전으로 하는 ‘2026년 1인가구 지원 시행계획’을 수립했다고 8일 밝혔다.
인천의 1인가구는 2024년 41만 가구를 돌파하며 전체가구의 32.5%를 차지했고, 2019년 이후로는 배우자의 사망, 학업·직장, 개인의 선택 등 다양한 사회·경제적 요인으로 연평균 6.7%씩 증가하고 있다. 1인가구 증가에 맞춰 사회적 고립, 건강 문제, 경제적 자립 어려움 등 관련 정책 필요성이 부각되고 있다.
시는 1인가구 정책 수요에 따라 3646억원의 예산을 투입해 6개 정책영역, 14개 정책과제, 46개 세부사업으로 이뤄진 시행계획을 추진한다. 특히 지난해 진행된 1인가구 실태조사 결과 등을 토대로 주거 및 경제 분야에 대한 지원 비중을 확대했다.
가장 많은 예산이 투입되는 분야는 주거안정 지원이다. 3040억원이 투입되는 주거안전 지원 분야 사업에는 주거급여 지원, 인천형 청년월세 지원, 청년 임대주택 공급 등이 있다.
434억원이 들어가는 경제생활 지원 분야에서는 긴급복지 지원, 노인 1인가구 생활코칭 연계 노인일자리, 지역공동체 일자리 등 9개 사업이 추진된다.
이와 함께 1인가구 행복동행, 1인가구 포털 개편, 공동체 텃밭 지원, 24시간 외로움 상담콜 운영, 폐파출소 활용 마음지구대 운영 등 1인가구의 외로움 예방과 사회적 연결 회복을 위한 사업도 시행계획에 포함됐다.
시는 최근 조직 개편을 통해 외로움정책과를 시민 외로움 해소 업무 총괄 부서로 지정하고 15개 부서가 협업하는 추진체계를 구축했다. 외로움정책과에는 1인가구지원팀을 신설해 분산 추진되던 사업을 통합·연계할 수 있는 기반을 마련했다.
시는 앞으로도 시행계획 추진 상황을 정기적으로 점검하고 성과평가 결과를 정책에 반영해 1인가구 정책을 지속 보완·발전시켜 나갈 방침이다.
유준호 시 외로움돌봄국장은 “1인가구가 느끼는 외로움은 도시가 함께 책임져야 할 사회적 위험”이라며 “혼자여도 편안하고 함께하면 더 힘이 되는 살기 좋은 인천을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
