[속보] 제주공항 오전 11시부터 운항 재개… 결항편 ↑
제주공항이 제설작업을 마치고 오전 11시부터 활주로 운용을 재개했다.
한국공항공사 제주공항은 8일 새벽 시간대 많은 눈이 내려 항공기 이동지역 제설을 위해 활주로 운용을 일시 중단했다가 조금 전 재개했다고 밝혔다.
오전 11시16분 승객 165명을 태운 마카오발 티웨이항공 TW650편이 활주로 개방 이후 첫 도착하는 등 항공기 이착륙이 서서히 이뤄지고 있다.
그러나 지속되는 악기상 등으로 결항편은 계속 늘어나 오전 11시 현재 출도착 155편이 운항을 취소했다.
출발편 결항으로 현재까지 1만1000명의 승객이 제주공항에 발이 묶인 것으로 파악된다.
공항에는 대체편 항공권을 발급받으려는 승객들의 줄이 항공사 창구마다 길게 늘어서 있으며, 불편도 계속되고 있다.
제주지방항공청은 제주공항에서 ‘출발 기준 결항편 예약 인원이 3000명 이상’ 발생함에 따라 국토교통부 공항안전운영 세부지침에 따른 주의 단계 경보를 발령했다.
이에 따라 제주공항은 비상상황실을 확대 운영하는 등 비상대기 체계를 본격 가동했다. 체류객 규모와 항공편 결항 상황을 실시간으로 파악하고, 혼잡 및 사고 예방을 위한 안전 관리도 강화하고 있다.
제주도는 전날 오후 3시30분 비상 1단계를 발령하고 24시간 비상근무 체제로 전환했다.
제주도는 심야 체류객 발생으로 지원 물품이 필요한 경우 신속히 투입할 계획이다. 제주공항과 도 지정 창고에 담요 4800장, 매트리스 3600장, 삼다수 1000병 등을 보유하고 있다.
도는 또 제설장비를 총동원해 평화로, 남조로, 번영로 등 주요 간선도로와 공항·항만 연결도로를 중심으로 제설작업을 진행하고 있다.
도 전역에 대설특보가 내려진 만큼 차량 이동이 많은 해안도로를 중심으로 제설작업을 진행한 뒤 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
한편 금요일인 6일 오전 6시부터 현재까지 제주지역에서는 기상 악화로 인한 12건의 안전사고 신고가 접수됐다.
전날 저녁 9시쯤 제주시 조천읍 함덕리에서 길을 걷던 보행자가 미끄러져 코와 치아를 다치는 등 눈에 의한 미끄러짐 사고가 다수 발생했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
