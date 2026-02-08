韓 증시 시총 세계 8위, 독일·대만 추월
한국 주식시장 전체 시가총액이 최근 독일을 넘어선 데 이어 대만도 넘어서며 세계 국가 기준 8위로 올라선것으로 나타났다.
8일 한국거래소에 따르면 6일 종가 기준 유가증권시장·코스닥시장·코넥스시장을 합친 전체 시가총액은 4799조3607억원이었다. 같은 날 대만증권거래소가 공시한 대만 주식시장 시가총액(103조6207억9900만 대만달러·4798조6792억원)을 소폭 웃도는 수준이다.
세계거래소연맹(WFE) 자료를 보면 지난해 12월 기준 전 세계 89개 증권거래소 시가총액을 달러로 환산해 비교했을 때, 한국거래소 시가총액은 2조7566억달러(약 4034조4000억원)로 거래소 기준 13위였다.
당시 1위는 나스닥(37조5000억달러), 2위는 뉴욕증권거래소(NYSE·31조4000억달러), 3위는 중국 상하이증권거래소(SSE·9조3000억달러)였다.
유로넥스트(7조8000억달러), 일본거래소그룹(JPX·7조6000억달러), 중국 선전증권거래소(6조2000억달러), 홍콩거래소(6조1000억달러), 인도 뭄바이증권거래소(BSE·5조2896억달러), 인도국립증권거래소(NSE·5조2699억달러), 캐나다 토론토증권거래소(TMX·4조6000억달러) 대만증권거래소(3조달러), 독일증권거래소(2조8986억달러)가 뒤를 이었다.
거래소가 아닌 국가·지역 단위로 보면 한국 주식시장 시가총액은 미국·중국·유럽연합(EU)·일본·홍콩·인도·캐나다·대만·독일에 이어 세계 10위였다.
그런데 새해 들어 코스피와 코스닥이 작년 말 대비 각각 20.8%, 16.8% 상승해 주요국 대표지수 가운데 상승률 1위와 3위를 기록했고, 같은 기간 한국 주식시장 시가총액은 20.39% 늘었다.
반면 독일 DAX30 지수와 대만 자취안지수 상승률은 0.94%, 9.73%에 그치면서 격차가 좁혀졌고, 한국 증시가 순차적으로 두 시장을 앞서게 됐다.
