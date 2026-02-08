시사 전체기사

[속보] 조국 “13일까지 민주당 공식 답변 없으면 합당 없는 것으로”

입력:2026-02-08 11:33
수정:2026-02-08 11:49
공유하기
글자 크기 조정
조국 조국혁신당 대표가 지난달 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 합당을 제안한 더불어민주당을 향해 “설 연휴가 시작되는 13일 전까지 공식 입장을 결정해 달라”고 요구했다.

조 대표는 8일 오전 국회에서 기자회견을 열고 이같이 말한 뒤 “국민의 실망이 크고 양당 당원들의 상처가 깊다. 현 상황이 계속돼선 안 된다”고 말했다.

그는 “13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 조국혁신당은 합당이 없는 것으로 하겠다”고 강조했다.

이어 조 대표는 민주당에 “가야 할 길을 명확히 선택해 달라”며 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 말했다.

조 대표는 “조국혁신당의 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀 달라. 사회권 선진국 비전을 수용할지 거부할지를 밝혀 달라”며 “총선 시기 한동훈 씨 등 국민의힘 인사들은 빨갱이 비전이라고 비방했는데 유사한 생각을 하고 있지 않은지 밝혀 달라”고 말했다.

조 대표는 “정청래 대표와의 회동을 제안한다”며 “제가 요구한 상황에 대해 민주당이 공식적으로 결정하면 대표 간의 만남이 있어야 한다. 그 만남에서 다음 단계를 논의할 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 “양당 당원, 그리고 국민의 인내심이 바닥나고 있다고 본다”며 “이런 상태로 설날 연휴를 맞이하면 양당 모두에 당원과 국민의 실망감이 누적되고 확산될 것”이라고 경고했다.

조 대표는 민주당 내부의 합당 갈등을 두고 “저와 조국혁신당을 내부 권력 투쟁에 이용하지 말라”며 “우당(友黨)에 대해 기본적인 예의를 지켜 달라”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1025
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조국 “13일까지 민주당 공식 답변 없으면 합당 없는 것으로”
테헤란로에 꽃이 놓인 이유…“한국은 이겨낸 독재, 이란은 아직도”
[작은영웅] 삐뚤빼뚤 글씨로 사과문 쓴 아이가 ‘인성 금수저’라고 불리는 이유 (영상)
李 ‘가짜뉴스’ 지적에 산업장관, 대한상의 감사 예고
李대통령 “대한상의가 가짜뉴스 생산…엄중하게 책임 묻겠다”
가스 난로 피웠다 그만…덕유산 등산 온 父子 2명 사망
‘허니문 천국’ 피지 HIV 환자 급증…1년 새 ‘두 배’
급기야 AI가 인간을 고용?…‘인간 임대 플랫폼’ 등장
국민일보 신문구독