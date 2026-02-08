[속보] 조국 “13일까지 민주당 공식 답변 없으면 합당 없는 것으로”
조국 조국혁신당 대표가 합당을 제안한 더불어민주당을 향해 “설 연휴가 시작되는 13일 전까지 공식 입장을 결정해 달라”고 요구했다.
조 대표는 8일 오전 국회에서 기자회견을 열고 이같이 말한 뒤 “국민의 실망이 크고 양당 당원들의 상처가 깊다. 현 상황이 계속돼선 안 된다”고 말했다.
그는 “13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 조국혁신당은 합당이 없는 것으로 하겠다”고 강조했다.
이어 조 대표는 민주당에 “가야 할 길을 명확히 선택해 달라”며 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 말했다.
조 대표는 “조국혁신당의 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀 달라. 사회권 선진국 비전을 수용할지 거부할지를 밝혀 달라”며 “총선 시기 한동훈 씨 등 국민의힘 인사들은 빨갱이 비전이라고 비방했는데 유사한 생각을 하고 있지 않은지 밝혀 달라”고 말했다.
조 대표는 “정청래 대표와의 회동을 제안한다”며 “제가 요구한 상황에 대해 민주당이 공식적으로 결정하면 대표 간의 만남이 있어야 한다. 그 만남에서 다음 단계를 논의할 수 있을 것”이라고 말했다.
그는 “양당 당원, 그리고 국민의 인내심이 바닥나고 있다고 본다”며 “이런 상태로 설날 연휴를 맞이하면 양당 모두에 당원과 국민의 실망감이 누적되고 확산될 것”이라고 경고했다.
조 대표는 민주당 내부의 합당 갈등을 두고 “저와 조국혁신당을 내부 권력 투쟁에 이용하지 말라”며 “우당(友黨)에 대해 기본적인 예의를 지켜 달라”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
