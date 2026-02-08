‘캡틴’안병훈, LIV골프 데뷔전서 공동 9위…LIV골프 한국인 최초 ‘톱10’

팀 코리안골프클럽 단체전 8위 선전

올 LIV골프 이적 스마일리 데뷔 첫승

7일(현지시간) 사우디아라비아 리야드GC에서 끝난 LIV 골프 시즌 개막전 LIV 골프 리야드에서 공동 9위에 입상한 코리안골프클럽 캡틴 안병훈. LIV골프

7일(현지시간) 사우디아라비아 리야드GC에서 열린 LIV 골프 리야드에서 단체전 8위에 입상한 코리안골프클럽(왼쪽부터 김민규, 송영한, 안병훈, 대니 리). LIV골프

코리안 골프클럽은 단체전에서는 44언더파를 합작해 13개 팀 중 공동 8위를 차지했다.

코리안 골프클럽 소속 선수들은 안병훈 외에 송영한이 공동 30위(최종합계 11언더파 277타), 김민규와 LIV골프 통산 1승이 있는 대니 리가 공동 41위(최종합계 8언더파 280타)로 대회를 마쳤다.