‘캡틴’안병훈, LIV골프 데뷔전서 공동 9위…LIV골프 한국인 최초 ‘톱10’
팀 코리안골프클럽 단체전 8위 선전
올 LIV골프 이적 스마일리 데뷔 첫승
LIV골프 코리안골프클럽 캡틴 안병훈(34)이 LIV 골프 2026시즌 개막전에서 공동 9위에 입상했다.
안병훈은 7일(현지시간) 사우디아라비아 리야드GC(파72·7464야드)에서 열린 LIV 골프 리야드(총상금 3000만 달러) 대회 마지막날 4라운드에서 보기 3개에 버디 8개를 묶어 5언더파 67타를 쳤다.
최종 합계 17언더파 271타를 기록한 안병훈은 브랜던 그레이스(남아프리카공화국), 루커스 허버트(호주)와 함께 공동 9위로 대회를 마쳤다.
2022년 출범한 LIV 골프에서 한국 국적 선수가 ‘톱10’에 입상한 것은 안병훈이 처음이다. 기존 최고 성적은 작년까지 LIV골프에서 뛰었던 장유빈이 작년 7월 영국 대회에서 거둔 공동 21위다.
2025시즌까지 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰었던 안병훈은 올해 LIV골프로 이적해 신생팀인 코리안 골프클럽 캡틴을 맡고 있다. 송영한(34), 김민규(24), 그리고 뉴질랜드 동포 대니 리(35)가 팀 일원이다.
코리안 골프클럽은 단체전에서는 44언더파를 합작해 13개 팀 중 공동 8위를 차지했다.
개인전 우승은 최종 합계 24언더파 264타를 친 엘비스 스마일리(호주)가 차지했다. 스마일리는 작년까지 DP 월드투어에서 활약하다 올해 LIV 골프로 이적했다. 욘 람(스페인)이 1타 차 2위다.
스마일리는 개인전 우승 상금 400만 달러와 소속팀 리퍼 골프클럽의 단체전 우승 상금 300만달러의 25%인 75만달러, 여기에 단체전 우승 보너스 25만 달러까지 500만 달러(약73억 2750만 원)을 획득했다.
2002년생인 스마일리가 DP 월드투어에서 획득한 상금은 총 111만1525유로(약19억2000만원)다. 따라서 자신의 LIV골프 데뷔전인 이번 대회서 획득한 상금은 DP월드투어 커리어 획득 상금의 4배에 해당된다.
코리안 골프클럽 소속 선수들은 안병훈 외에 송영한이 공동 30위(최종합계 11언더파 277타), 김민규와 LIV골프 통산 1승이 있는 대니 리가 공동 41위(최종합계 8언더파 280타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사