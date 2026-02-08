포스코 포항제철소, 설 명절 나눔 실천…무료 배식·전통시장 장보기
포스코 포항제철소가 설 명절을 앞두고 지역사회에 따뜻한 나눔을 전하고 있다.
포항제철소는 5일 지역 취약계층 지원과 전통시장 활성화의 일환으로 무료 배식 봉사와 전통시장 장보기 행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 2008년부터 매년 이어져 온 포스코 포항제철소의 대표적인 지역사회 협력 프로그램으로, 올해로 19년째를 맞았다.
이날 포항제철소 소장단과 파트너사 대표 등 30여 명은 남구 해도동과 송도동에 있는 ‘포스코 나눔의 집’을 찾아 600여 명의 어르신에게 식사를 대접하고, 명절 인사와 안부를 전했다.
이어 큰동해시장, 대해불빛시장, 송림시장 등 5개 전통시장에서 ‘설 맞이 장보기’ 행사도 가졌다. 포항제철소 임직원과 파트너사 직원 700여 명이 명절 음식 식재료와 참기름, 건어물, 과일과 제수용품 등 300만원 상당을 구입해 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다.
또 조민성 포항시의원, 유호성 해도동장, 강동성 해도동개발자문위원장, 김병석 큰동해시장상인회장 등이 함께해 지역 상인들과 소통하는 의미 있는 시간을 가졌다.
포항 큰동해시장의 한 상인은 “포스코 직원들 덕분에 가게 안이 오랜만에 북적였다”며 “단순히 물건을 사는 자리가 아니라, 서로 안부를 묻고 마음을 나누는 시간이었다”고 말했다.
포항제철소 관계자는 “이번 설 명절이 이웃 모두에게 웃음과 행복이 피어나는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 기반 상생활동을 꾸준히 펼쳐 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가겠다”고 전했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
