광주시, 민생패키지 정책 시행…“시민 생활비 부담 던다”

상생체크카드 최대 20% 환급

올해부터 출생아 1인당 50만원

최대 300만원 구직활동수당도

광주광역시는 올해 시민들의 생활비 부담을 덜고 일상에 활력을 더해줄 ‘민생패키지’ 정책을 실시한다. 사진은 광주상생카드. 광주광역시 제공

광주광역시가 시민들의 생활비 부담을 덜고 일상에 활력을 더해줄 ‘민생패키지’ 정책을 실시한다.



8일 광주시에 따르면 시는 시민들의 교통비·생활비·양육비 부담을 덜기 위해 시민체감형 민생정책을 시행중이다.



먼저 광주시는 현재 1인당 월 50만원 한도로 광주상생카드를 구매하거나 충전할 경우 결제금액의 10%를 캐시백 해 주고 있다. 특히 오는 28일까지 도시철도 2호선 1단계 공사 구간 인근 가맹점에서 상생체크카드를 사용하면 결제 금액의 10%를 후캐시백으로 추가 제공한다.



또 광주형 대중교통비 지원 정책인 ‘G-패스’는 어린이 무임, 청소년 반값 혜택에 더해 성인의 경우 정부가 운영하는 ‘모두의 카드’와 연계한 통합 환급체계를 운영한다. ’G-패스’ 이용 시민은 두 제도 가운데 환급액이 더 큰 방식이 자동 적용돼 별도 선택 없이 최대 혜택을 받을 수 있다.



출산·양육 지원도 강화됐다. 광주시는 올해부터 광주에서 태어난 아이에게 1인당 50만원이 충전된 ‘출생가정 축하 상생카드’를 지급한다. 저출생 문제 대응과 양육 부담 완화를 동시에 겨냥한 정책이다. 지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 광주에서 출생한 아동이다.



아동수당은 지급 연령을 기존보다 1세 확대해 9세 미만까지 지원하고, 월 지급액도 10만원에서 10만5000원으로 인상한다.



청년정책도 눈여겨볼 만하다. 19세부터 39세까지 미취업 청년에게 최대 300만원의 활동비를 지원하는 ‘광주청년 구직활동수당’은 취업 준비기간의 장기화로 어려움을 겪는 청년의 지역사회 진입과 자립을 돕는 광주시 대표 청년정책이다.



선정된 청년에게는 월 50만원씩 최대 6개월간 총 300만원의 구직활동수당과 함께 취·창업 준비형, 직무역량강화형, 기업탐방형 등 다양한 구직역량 강화 프로그램이 제공된다. 사업 기간 취·창업에 성공한 청년에게는 취업성공수당 50만원도 지급된다.



무주택 청년의 주거비 부담 완화를 위한 ‘청년맞춤형 주택임차보증금 이자지원 사업’도 높은 관심을 받고 있다. 광주시가 대상자를 선정하면 광주은행이 대출을 실행하고, 한국주택금융공사가 대출금의 100%를 보증하는 방식으로 청년의 전·월세 보증금 대출 이자 부담을 0.5%로 낮춘다.



이와 함께 광주시는 지역 중소기업에 재직 중인 청년의 자산 형성과 장기근속을 지원하는 ‘광주형 청년일자리 공제 사업’도 제공하고 있다. 청년이 일정기간 근속하며 500만원을 적립하면, 기업과 광주시가 함께 지원해 만기 때 1000만원의 목돈을 마련할 수 있도록 돕는다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



