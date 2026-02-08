섬유도시 부활 위해 ‘첨단’으로 갈아 입는 대구 섬유산업
섬유패션도시 명성 회복을 바라는 대구시가 지역 섬유업체들의 체질개선에 나선다.
대구시는 섬유산업 혁신 사례를 산업 전반으로 확산시키기 위해 ‘섬유산업 고도화 추진단’을 본격적으로 가동한다고 8일 밝혔다.
이업종 융합과 인공지능전환(AX)이 가속화되는 상황 속에서 지역 전통 주력산업인 섬유산업의 혁신과 재도약을 도모하기 위한 것으로 시와 관련 기관 등이 참여한다. 시는 지역 섬유산업의 연구개발(R&D) 역량을 키우고 고부가가치 산업 생태계를 조성하는데 시정 역량을 집중할 방침이다.
시는 지역 섬유업체들의 주력 분야를 첨단의류로 바꾸기 위해 성공 사례 홍보와 혁신 분위기 확산에 나설 계획이다. 시에 따르면 ‘보광아이엔티’는 일반 의류용 직물 중심에서 ‘국방용 특수섬유’ 분야로 전환해 국내 국방·산업용 안전보호복 시장의 선도기업으로 자리매김했다. ‘신풍섬유’는 일반 범용 섬유소재 중심에서 ‘개인 보호용 고기능성 소재’로, ‘성안머티리얼스’는 전통적인 폴리에스터 원단 제조사에서 ‘리사이클·친환경 섬유소재’로 사업구조 전환에 성공했다. 지역 업체들 중 산업통상부의 사업재편 승인을 받은 업체는 현재까지 53곳이다.
시는 사업구조 전환 업체를 확대해 지역 섬유산업에 혁신 분위기가 자리 잡을 수 있도록 도울 방침이다. 시는 9일 한국섬유개발연구원 국제회의장에서 ‘섬유산업 고도화 지원 및 섬유기업 정책지원 기업설명회’를 개최한다. 설명회에서 지역 업체에 실질적으로 필요한 정책자금부터 사업재편, 기술지원까지 다양한 기업지원 정책을 종합적으로 안내할 예정이다.
앞서 대구시는 섬유패션도시 명성 회복을 위해 지난해 ‘대구 섬유패션산업 르네상스’ 추진 계획을 발표하기도 했다. 첨단 섬유패션테크산업 글로벌 중심지 도약을 위해 2035년까지 3000억여원을 투입한다는 계획이다. 시는 목표 달성을 위해 산·학·연·관 협력을 강화하고 산업 체질개선에 나서고 있다. 이번 사업구조 전환 분위기 확산도 체질개선 연장선상에 있는 사업이다.
박기환 대구시 경제국장은 “대구가 보유한 섬유산업의 충분한 잠재력을 바탕으로 첨단, 고부가가치 산업으로의 대전환을 이뤄 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사