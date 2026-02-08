호남 최대 16.5㎝ 눈…안전사고·도로통제 잇따라
교통·낙상 사고 등 피해
호남지역에 최대 16.5㎝에 달하는 많은 눈이 내리면서 산간 도로 곳곳이 통제되고 안전사고가 잇따랐다.
8일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 9시 기준 적설량은 순창 복흥 16.5㎝, 고창 15.8㎝, 광주 광산 13.5㎝, 목포 12㎝, 나주 다도 11.5㎝, 목포·함평 월야 11.5㎝ 등을 기록했다.
광주소방본부에는 광주와 전남에서는 교통사고 3건, 낙상 1건 등 4건의 눈 피해가 접수됐다. 전남소방본부에도 차 미끄러짐 5건, 낙상 4건 등 9건이 접수됐다.
또 여수공항발 제주행 8시 35분 비행기가 지연됐으며, 광주공항발 제주행 9시·10시 비행기가 운항 취소되는 등 하늘길이 막혔다. 목포 137척, 완도 103척, 여수 55척, 고흥 22척 등 여객선 운항도 멈춰섰다.
목포 다부잿길·유달산 일주도로와 화순 돗재·삭재, 무안 만남의 길, 진도 두목재 등 6개소의 도로가 통제되고 있다.
기상청은 이날 낮 12시쯤까지 광주·전남서부지역에 2~7㎝ , 전남동부 지역에 1~5㎝ 눈이 더 내릴 것으로 내다봤다.
기상청 관계자는 “시설물 피해에 유의하고 빙판길이 생기는 만큼 차량 운행과 보행자 안전에 유의해야 한다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사