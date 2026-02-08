경남-수도권 ‘2시간대’ 열린다…남부내륙철도 착공 기념식 열려
영남 서부권 숙원인 남부내륙철도 착공 기념식이 열리면서 경남-수도권 ‘2시간대’ 시대에 대한 기대가 커지고 있다.
8일 경남도에 따르면 국토교통부는 지난 6일 경남 거제시 아그네스파크에서 남부내륙철도 착공 기념식을 열었다.
남부내륙철도는 경북 김천에서 경남 거제까지 총연장 174.6km구간에 총사업비 7조 974억 원이 투입되는 국가 기간 철도망 구축 사업으로 2031년 개통이 목표다. 완공 시 고속열차(KTX·SRT)가 김천역을 거쳐 거제까지 운행되고, 진주역에서 마산역까지 운행하는 노선도 구축된다.
이 노선이 열리면 고속철도 소외지역이었던 영남 서부지역과 수도권이 2시간 40분대로 연결된다. 일일 25회 운행 예정인 고속열차가 수도권 접근성을 획기적으로 개선해 남해안 관광 활성화와 인구 유입, 지역 산업 회복을 이끌 것으로 기대된다.
특히 경제적 파급효과로 생산유발 13조 5000억원, 부가가치유발 5조 8000억원, 취업유발 8만 6000명 등이 예상되고 있다.
경남도는 신속한 사업 추진을 위해 행정 절차를 파격적으로 단축했다. 지난 2023년 6월 총사업비 증가에 따른 ‘한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 재검토’ 당시 도는 국토부 및 기재부와 통상 1년 이상 걸리는 협의절차를 9개월 만에 마쳤다.
또 지난해 12월 철도사업 실시계획 승인 과정에서도 경유 지자체를 직접 방문·설득하면서 1~2년 걸리는 필수 법정 절차를 3개월 만에 마무리했다.
착공 이후 각종 관계기관 인허가 협의와 함께 국가철도공단은 보상계획 공고·열람, 감정평가업체 선정·평가, 보상액 산정, 손실보상 협의 등 관련 법령에 따른 보상 절차를 진행한다. 경남도는 철도 개통에 맞춰 시군과 협력해 역세권 개발을 병행해 새로운 성장 거점을 육성할 계획이다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “이번 착공은 남부내륙철도 경남 구간이 행정 절차를 넘어 실제 공사 단계로 진입하는 전환점”이라며 “장기 공사에 따른 주민 불편을 최소화하고 안전 시공이 이뤄지도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
