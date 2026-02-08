‘5승 예약’ 김시우 “퍼팅과 샷 일관성 향상이 상승 원동력”
올 시즌 초반 김시우(30·CJ)의 샷감이 전례없이 뜨겁다.
그는 8일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러) 3라운드에서 선두에 1타 뒤진 공동 2위에 자리했다.
경기를 마친 뒤 PGA투어와 가진 인터뷰에서 김시우는 “라운드 초반 퍼팅이 아주 좋았다. 그게 자신감을 더 키워줬고 그래서 좀 더 편안하게 플레이 할 수 있었다”며 “전체적으로 좋은 라운드였다”고 자평했다.
이어 “3번 홀에서 정말 좋은 샷을 했고, 그 이글이 나와서 계속 좋은 분위기를 이어 나갈 수 있는 힘이 됐다. 이후 15번 홀까지는 꽤 어려운 경기였다”며 “하지만 15번 홀에서 버디를 잡으면서 다시 흐름을 탈 수 있었다. 내일도 핀이 어려울 것 같지만, 오늘 잘 마무리해서 내일 경기도 기대할 수 있을 것 같다”고 했다.
김시우는 올 시즌 자신의 스윙 및 경기력이 커리어 하이라고 평가했다. 그는 “지난 몇 년간 계속 좋은 골프를 쳤지만, 마무리가 잘되지 않았던 부분이 있었다. 그 점이 조금 답답했다”며 “그런데 지금은 경기 운영을 예전보다 훨씬 잘하고 있다고 느낀다. 그래서 결과도 더 좋아지고 있다. 현재 아이언 샷도 정말 좋고, 드라이버도 잘 맞고 있어서 내 게임에 매우 편안함을 느낀다”고 만족감을 나타냈다.
그는 올 시즌을 앞두고 일관성을 높이는 훈련을 한 것이 효과를 보고 있다고 했다.
김시우는 “예전에는 스윙이 너무 많이 눕는 편이었고, 클럽이 어디서 내려오는지 잘 모를 때도 있었다. 그러다 보니 다음 날에는 완전히 느낌이 달라지곤 했다”며 “지금은 백스윙 위치를 정확히 알고 있고, 클럽 헤드가 어디 있는지도 명확히 인지하고 있다. 그런 점이 스윙을 훨씬 편안하게 만들어 일관성에도 큰 도움이 됐다. 그것이 더 꾸준한 플레이로 이어지고 있다”고 분석했다.
대회 첫날 2오버파로 부진한 원인에 대해서도 설명했다. 그는 “첫날은 페어웨이가 굉장히 좁아 보였고, 약간 젖어 있는 느낌이었다. 워낙 페어워이가 타이트해서 뒷땅을 먼저 칠까 봐 걱정했다. 실제로 얇게 맞는 샷을 많이 쳤다”라며 “그러다 보니 거리도 나오지 않았고 꽤 힘들었다”고 부진 원인을 설명했다.
그 여파는 2라운드 초반에도 이어졌다. 김시우는 “2라운드 때 1번 홀에서도 여전히 땅을 치는 것이 두려워 얇게 맞았고, 계속 짧았다”며 “그래서 생각을 바꿨다. ‘뒤 땅을 치더라도 상관없으니, 그냥 제대로 맞히자’고 마음 먹었다. 그 변화가 도움이 된 것 같다”고 했다.
김시우는 최종 라운드에 임하는 속내도 밝혔다. 그는 “퍼트가 좋아졌다. 엄청 뛰어나다고 할 수는 없지만, 꾸준하게 잘되고 있다. 그래 우승에 가까워지고 있다고 느낀다”라며 “최근 3주 연속으로 우승 기회를 잡았고, 그 경험들이 도움이 될 것 같다. 어떻게 될지는 두고 봐야 한다”고 했다.
