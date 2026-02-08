“일본 좋아한다”는 한국인 56%…젊을수록 높았다
“일본을 좋아한다”는 한국인이 절반을 넘겼다는 조사 결과가 나왔다. 특히 10~30대에서 호감도가 높게 나타났다.
일본 공익재단법인 신문통신조사회는 지난해 11~12월 한국·미국·영국·프랑스·러시아·태국 등 6개국에서 각국 약 1000명을 대상으로 실시한 ‘대일 미디어 여론조사’ 결과 일본에 호감을 느낀다고 답한 한국인이 56.4%로 집계됐다고 8일 밝혔다.
이는 전년보다 15.8%포인트 상승한 수치다. 해당 조사가 2014년 시작된 이후 한국인의 대일 호감도가 50%를 넘은 것은 처음이다.
연령대별로 보면 10~30대에서 일본에 대한 호감 비율이 상대적으로 높았다. 50대는 45.6%로 가장 낮았다.
일본 요미우리신문은 “최근 다카이치 사나에 일본 총리 등 일본 정치권이 한일 관계를 중시하는 기조를 보인 점이 이러한 인식 변화에 영향을 미친 것으로 보인다”고 전했다.
다만 한국의 일본 호감도는 조사 대상국 가운데서는 낮은 편에 속했다. 태국·미국·영국·프랑스에서는 일본에 호감을 느낀다는 응답이 모두 80%를 넘겼다. 러시아 역시 지난해 대비 하락했음에도 56.5%로 한국보다 소폭 높았다.
조사 대상국의 한국에 대한 호감도는 태국과 프랑스에서 비교적 높았다. 태국은 75.1%, 프랑스는 68.1%로 각각 전년보다 5.5%포인트 상승했다. 이어 러시아(61.7%), 미국(50.9%), 영국(42.2%) 순이었다.
도널드 트럼프 미국 대통령에 대해서는 모든 국가에서 부정적 평가가 우세했다. ‘세계에 부정적인 영향을 미친다’는 응답 비율은 한국이 73.7%로 가장 높았다. 프랑스와 태국도 70%를 넘었다. 영국은 62.3%, 미국은 57.9%, 러시아는 52.2%였다.
또 트럼프 대통령과 같은 유형의 인물이 자국 지도자가 되지 않기를 바란다는 응답 역시 전 국가에서 과반을 넘겼다. 러시아(91.0%)와 태국(89.1%)이 특히 높았고 한국은 75.5%로 나타났다.
한국 응답자들은 세계 평화에 가장 위협이 되는 국가로 중국을 가장 많이 꼽았다. 중국은 28.7%로 지난해 대비 9.1%포인트 상승했다. 이어 북한(21.7%), 러시아(18.8%), 미국(16.4%) 순이었다. 북한과 러시아에 대한 위협 인식은 전년보다 낮아진 반면 미국은 상승했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
