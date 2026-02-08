“고향에 집 한 채 마련하세요”…경주시, 세컨드홈 혜택 홍보
경북 경주시가 수도권에 거주하는 경주 출신 향우를 대상으로 ‘세컨드홈’ 취득 세제 혜택 알리기에 나섰다. 단순 관광을 넘어 주말·장기 체류 등 생활형 인구를 늘리기 위한 방안이다.
경주시는 5일 서울에서 열린 ‘2026년 재경경주향우회 신년교례회’에서 향우 400여명을 대상으로 세컨드홈 세제특례 제도를 안내했다고 밝혔다. 시청 직원들이 직접 향우들을 대상으로 1대1 상담을 진행하며 제도를 안내했다.
이번 홍보는 경주시가 올해 정부의 ‘인구감소 관심지역’으로 지정된 데 따른 대응 조치다.
시는 주택 취득에 따른 세금 부담을 낮춰 출향민의 고향 주택 매입을 유도하고, 체류형 인구 확대와 지역 소비 활성화로 연결하겠다는 구상이다.
세컨드홈 세제특례의 주요 내용은 비교적 단순하다. 경주에서 3억원 이하 주택을 매입하거나 신축할 경우 취득세의 25%(최대 75만원)가 감면된다.
또 다른 지역에 주택을 한 채 보유한 경우에도 경주에 공시가격 4억원 이하 주택을 추가 취득하면 기존 주택에 대해 1주택자 세제 혜택이 유지된다.
시는 앞으로도 향우회 행사와 각종 설명회를 통해 세컨드홈 세제혜택 홍보를 지속 확대할 계획이다. 관련 문의는 경주시 세정과 도세팀 및 시세팀으로 하면 된다.
주낙영 경주시장은 “세컨드홈 세제혜택은 고향에 부담 없이 머물 수 있는 기반을 마련하는 실질적인 지원책”이라고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사