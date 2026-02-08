17세 홈스쿨링 발레리나 염다연, 로잔 콩쿠르 준우승
결선 진출 한국 무용수 6명 전원 입상… 염다연은 특별상인 관객상도 수상
홈스쿨링을 하며 아버지에게 발레를 배운 17세 발레리나 염다연이 ‘무용수의 등용문’ 로잔 발레 콩쿠르(Prix de Lausanne) 준우승을 차지했다. 또한, 염다연을 포함해 결선에 오른 한국인 무용수 6명이 모두 입상하며 한국 발레는 역대 최고의 성과를 거뒀다.
7일(현지시간) 스위스 로잔에서 막을 내린 제54회 로잔 발레 콩쿠르는 21명이 겨룬 결선 결과를 발표했다. 이번 대회에는 비디오 영상 예선을 통과한 81명이 본선에 참가했으며, 이 가운데 한국인은 19명으로 국가별 최다를 기록했다. 그리고 결선에는 8개국 21명이 진출했는데, 이 중 한국인은 6명으로 가장 많았다. 결선에 오른 한국인 무용수 염다연(2위), 신아라(7위), 김태은(10위), 방수혁(11위), 손민균(12위), 전지율(14위) 모두 본상(스칼라십) 수상의 영예를 안았다. 염다연은 미국 발레리노 윌리엄 가입스(18)에 아쉽게 우승을 내줬지만, 특별상인 관객상을 받았다.
염다연은 2023년부터 한국무용교사협회 전국무용콩쿠르 대상, 코리아국제발레콩쿠르 금상, 서울국제무용콩쿠르 은상 등 주요 대회를 석권해 왔다. 중학교를 마치고 예고에 진학하는 대신 부친이 운영하는 발레 학원에서 홈스쿨링을 하고 있다. 부친 염지훈은 유니버설발레단과 뉴질랜드 국립발레단 무용수 출신이다. 최근 한국 발레계에선 염다연처럼 학교 대신 홈스쿨링을 하며 해외 콩쿠르의 문을 두드리는 사례가 늘고 있다.
1973년 창설된 로잔콩쿠르는 15~18세 청소년 무용수들만을 대상으로 한다. 여타 유명 콩쿠르들이 성인 무용수 대상 경쟁 부문을 포함하고 있는 것과 구별된다. 그동안 결선 진출자의 수, 상의 종류, 심사 대상 등이 꾸준히 달라졌지만 본상 수상자는 세계 명문 발레학교 입학이나 발레단 연수 기회와 함께 장학금을 받는다. 그리고 올해는 순위에 들지 못한 결선 진출자에게 주는 ‘파이널리스트상’을 비롯해 청중들이 뽑는 ‘관객상’ 등 특별상 6개가 수여됐다.
한국인 무용수로는 1985년 강수진 현 국립발레단장이 한국인 최초로 입상했고 2002년 최유희, 2005년 김유진, 2007년 박세은이 우승했다. 지난해에는 박윤재가 한국인 발레리노 최초로 우승했다.
