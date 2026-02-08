‘공동 6위-공동 2위’김시우, WM 피닉스오픈서 마쓰야마와 한일 대결…“우승에 점점 가까워지고 있다는 느낌 든다”
단독 선두 마쓰야마 1타차 맹추격
세계 1위 셰플러 5타차 공동 16위
‘루키’이승택, 데뷔 첫 컷 통과 경사
상승세의 김시우(30·CJ)가 시즌 첫 승 기회를 잡았다.
김시우는 8일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러) 대회 사흘째 3라운드에서 보기는 1개로 틀어 막고 이글 1개와 버디 4개를 잡아 5언더파 66타를 쳤다.
사흘간 중간합계 12언더파 201타를 기록한 김시우는 선두에 1타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드를 시작한다. 리더보드 맨 윗자리는 2021년 마스터스 등 통산 11승으로 아시안 최다승 기록을 보유중인 마쓰야마 히데키(일본)가 꿰찼다.
매버릭 맥닐리(미국), 니콜라이 호이고르(덴마크), 히사쓰네 료(일본) 등이 김시우와 함께 공동 2위에 자리했다.
김시우는 앞서 열린 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스오픈 공동 2위에 입상하는 등 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 지난 1월 시즌 개막전이었던 소니오픈에는 ‘톱10’ 입상까지 1타가 모자라 공동 11위에 그친 바 있다.
김시우는 앞선 3개 대회에서는 모두 언더파로 출발했으나 WM 피닉스오픈에서는 첫날 2오버파로 불안하게 출발했다. 하지만 이튿날 9언더파를 몰아쳐 반등에 성공한 뒤 이날 무빙 데이에서 5타를 줄여 기어이 우승 경쟁에 가세했다.
만약 김시우가 이번 대회에서 역전 우승에 성공하면 2023년 1월 소니오픈 이후 3년 1개월 만에 투어 5승째를 거두게 된다.
이날 김시우는 3번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 홀 약 1ｍ에 붙여 이글을 잡아내 공동 선두에 오르기도 했다. 전반 9홀에서 4타를 줄인 김시우는 12번 홀(파3)에서 티샷을 그린에 올리지 못하는 바람에 보기를 범해 상승세가 주춤했다.
그러나 15번 홀(파5)에서 두 번째샷만에 볼을 그린에 올려 가볍게 버디를 잡은데 이어 337야드로 세팅된 17번 홀(파4)에서 원온에 성공해 1타를 더 줄였다. 마지막 18번 홀(파4)에서 4m 가량의 버디 퍼트가 홀을 살짝 벗어난 것이 아쉬웠다.
시즌 2승에 나선 남자 골프 세계 1위 스코티 셰플러(미국)는 4타를 줄여 전날보다 12계단 상승한 공동 16위(중간합계 8언더파 205타)에 자리했다. ‘톱10’과는 2타 차, 선두와는 5타 차이여서 역전승 불씨는 살렸다.
김성현(27·신한금융그룹)은 3타를 줄여 공동 37위(중간합계 4언더파 209타), 김주형(23·나이키)은 타수를 줄이지 못해 공동 46위(중간합계 3언더파 210타)로 최종 라운드를 시작한다.
‘루키’ 이승택(30·CJ)은 공동 63위(중간합계 1언더파 212타)에 자리했다. 이승택은 전날 2라운드 16번 홀(파3)까지 공동 73위에 머물러 컷 위기에 몰렸으나 이날 재개된 2라운드 잔여홀 17번 홀(파4)에서 천금같은 버디를 잡아 PGA투어 데뷔 후 처음으로 컷 통과에 성공했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사