포항 소상공인 경영자금 숨통 틔운다…1200억원 규모 특례보증
경북 포항시가 고금리와 경기 침체로 자금난을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 1200억원 규모의 특례보증 재원을 마련한다.
포항시는 지난 6일 경북신용보증재단 및 협약 금융기관과 ‘희망동행 특례보증재원’ 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 9일부터 협약 금융기관을 통해 대출을 시행한다고 밝혔다.
이번 사업은 금융기관과 포항시가 각각 50억원씩 총 100억원을 출연하고, 경북신용보증재단이 이를 기반으로 12배 규모인 1200억원 규모의 대출 보증을 지원한다. 소상공인 4000여명이 혜택을 받을 것으로 전망한다.
출연 금융기관은 iM뱅크(28억원), 하나은행(6억5000만원), KB국민은행(4억원), NH농협은행(4억원), 신한은행(3억원), 케이뱅크(2억원), 우리은행(1억원), 구룡포수협·포항수협·오천신협(각 5000만원) 등 10곳이다.
지원 대상은 포항시에 사업장을 둔 소상공인으로, 일반 소상공인은 최대 5000만원, 청년 창업자와 2인 이상 다자녀 소상공인은 최대 1억원까지 대출이 가능하다.
상환 방식은 2년 만기 일시상환, 2년 거치 후 3년 원금균등분할 상환 중 선택할 수 있다.
시는 대출 실행 후 2년간 연 3%의 이자를 지원하고, 경북신용보증재단은 보증심사 기준을 낮추고 보증료율을 0.8%로 적용해 금융 부담을 최소화한다.
참여한 금융기관들도 중도상환수수료를 면제해 수수료 부담 없이 조기 상환이 가능하도록 했다.
특히 올해는 인터넷전문은행인 케이뱅크가 전국 최초로 특례보증 출연에 참여해 비대면 금융 접근성을 강화하고, 소상공인의 금융 이용 편의를 확대했다는 점에서 의미가 있다.
이번 특례보증 대출은 경북신용보증재단과 출연 금융기관을 통해 신청할 수 있으며 자세한 사항은 포항시 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.
장상길 포항시 부시장은 “이번 특례보증을 통해 경영 안정을 되찾는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 금융기관과의 협력을 확대해 민생경제 회복과 소상공인 지원에 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
