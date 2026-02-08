“사람의 존엄 훼손” 전남도, 진도군수 발언에 공식 사죄
‘인구소멸 대책으로 베트남 처녀를 수입하자’는 진도군수의 부적절한 발언에 대해 전남도가 “베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다”며 사죄의 뜻을 밝혔다.
전남도는 7일 대변인 명의의 사과문을 내고 “질의 과정 중에 나온 ‘수입’ 등의 표현은 사람의 존엄성을 훼손하고 여성을 도구화하는 것으로 어떠한 맥락에서도 결코 정당화 할 수 없다”며 사과했다.
이어 “전남도가 그동안 지향해온 인권 존중, 성평등, 다문화 포용의 가치와 정면으로 배치되는 일”이라며 “베트남은 전남도에 각별한 의미를 지닌 나라다. 이미 수많은 베트남 출신 도민이 전남에 터를 잡고 우리 공동체의 소중한 일원으로 살아가고 있다”고 설명했다.
도는 “이번 일을 계기로 우리 사회 전반에 대한 인권·성인지 감수성 및 다문화 이해 교육을 대폭 강화하겠다”며 “특히 공적 발언이 지닌 책임과 무게를 모든 공직자의 마음 속에 깊이 새기도록 하고 어떠한 상황에서도 차별적 언행이 재발하지 않도록 내부 점검과 예방 체계를 철저히 세우겠다”고 강조했다.
논란이 된 발언은 지난 4일 오후 전남 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 나왔다.
김희수 진도군수는 인구소멸 대응 관련 질의 과정에서 “광주·전남이 통합을 할 때 인구소멸을 막기 위한 대책을 법제화해야 한다”며 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 내려야 한다. 사람이 없는데 산업만 살려서는 제대로 될 수 없다”고 말했다.
해당 발언은 산업 육성 중심의 통합 논의로는 농어촌 인구 감소 문제를 해결하기 어렵다는 문제의식에서 나온 것이었지만 외국인을 수입 대상으로 표현하고 특정 국가를 거론한 점에서 다문화·인권·성인지 감수성이 부족하다는 비판이 제기됐다.
논란이 일자 김 군수는 지난 5일 “인구소멸 문제 해결을 위한 제도적 대응 필요성을 강조하는 과정에서 부적절한 표현을 사용했다”며 “오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다”고 사과했다. 주한 베트남 대사관은 6일 전남도와 진도군에 공식 서한을 보내 김 군수의 발언에 강력하게 항의한 것으로 알려졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사