이젠 개천에서 용 안 난다?…“성공에 부모 영향 크다”
성인 4명 중 1명만 ‘계층이동 활발’…한국보건사회연구원 연구 결과
성인 70% 이상이 ‘사회 이동성’(social mobility)이 충분치 않다고 느끼고 있었다. 사회 계층 이동이 활발하다는 데 동의하는 성인은 4명 중 1명에 불과했다. 그 이유로는 자녀의 성공에 부모의 배경이 미치는 영향이 크기 때문이라는 점이 꼽혔다.
한국보건사회연구원은 지난해 5월 18일부터 6월 20일까지 전국 19세 이상 성인 남녀 3000명을 대상으로 ‘한국의 사회 이동성 진단과 사회정책 개편 방향 연구’를 진행한 결과를 8일 발표했다. 사회 이동성은 개인이나 집단이 사회적 지위나 계층에서 다른 지위나 계층으로 이동하는 현상을 의미한다.
조사 결과 사회 이동성이 ‘활발하다’고 응답한 비율은 25.4%, ‘보통’이 59.2%, ‘활발하지 않다’가 15.4%였다. 사회 이동성이 원활하다고 평가하는 경우는 4명 중 1명 정도였다. 대다수는 사회 이동성이 원활하다고 보지 않는 것으로 조사됐다.
사회 이동성이 활발하지 않은 이유 1순위는 ‘부모의 경제력과 사회적 배경이 성공에 영향을 미치기 때문’이라는 응답이 43.4%로 1위를 차지했다.
연구팀은 “최근 우리 사회에서 보이는 부의 대물림, 자산 양극화 등의 현상이 사회 이동성에 대한 인식에도 부정적 영향을 미치는 것으로 보인다”고 분석했다.
이어 ‘노동시장 내 좋은 일자리와 좋지 않은 일자리가 나눠져 있기 때문’(17.3%), ‘출신 지역이나 거주 지역이 성공에 영향을 미치기 때문에’(13.6%), ‘사회적 인맥이 성공에 영향을 미치기 때문에’(10.6%) 등이 뒤를 이었다.
개인이 노력한다면 사회경제적 지위가 높아질 수 있지 않겠느냐는 기대감도 엿보였다. 개인의 노력을 통해 사회경제적 지위가 높아질 가능성을 묻자 높다는 응답이 42.5%였다. 보통은 50.7%, 낮다고 보는 견해는 6.8%에 불과했다.
연구팀은 “우리 사회의 사회 이동성이 활발하진 않지만, 개인의 노력 여하에 따라 사회경제적 지위가 변화할 수 있다는 긍정적 견해를 가진 국민이 많이 있다는 것”이라고 설명했다.
다만 전체 응답자의 68.0%는 부모 세대의 사회경제적 지원이 자녀의 사회경제적 지위에 영향을 준다고 했고, 영향을 주지 않는다는 응답은 0.7%에 그쳤다.
