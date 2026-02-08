워싱턴포스트 대규모 해고 후폭풍…최고경영자 전격 사임

윌 루이스 CEO “제프 베조스에게 감사…비당파적 뉴스 제공할 수 있을 것”

CNN “루이스, 오래전부터 편집국의 신뢰 잃어”

후임은 전 재무책임자 제프도노프리오

‘워터게이트’ 밥 우드워드 “동료들 해고에 가슴 찢어져”

워싱턴포스트. AFP연합뉴스

“WP는 나의 55년간 일터였다”며 “사랑하는 동료 다수가 직장을 잃고 독자들이 더 적은 뉴스와 분석을 접하게 된 현실에 가슴이 찢어진다”고 말했다.