워싱턴포스트 대규모 해고 후폭풍…최고경영자 전격 사임
윌 루이스 CEO “제프 베조스에게 감사…비당파적 뉴스 제공할 수 있을 것”
CNN “루이스, 오래전부터 편집국의 신뢰 잃어”
후임은 전 재무책임자 제프도노프리오
‘워터게이트’ 밥 우드워드 “동료들 해고에 가슴 찢어져”
미국 유력 일간지 워싱턴포스트(WP)의 최고경영자(CEO) 겸 발행인 윌 루이스가 7일(현지시간) 전격 사임했다. 기자 300명 이상을 해고한 최근 대규모 구조조정의 후폭풍으로 해석된다.
루이스는 이날 성명에서 “WP의 2년간의 변혁을 거친 지금이 제가 물러날 적절한 시기”라며 “(소유주) 제프 베이조스에게 CEO 겸 발행인으로서 재임 기간 내내 보여준 지지와 리더십에 감사드린다. 이 조직에 그보다 더 나은 소유주는 없을 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “(내) 임기 동안 WP의 지속 가능한 미래를 보장하기 위해 어려운 결정들이 내려졌다“며 “이를 통해 WP는 앞으로도 수년간 매일 수백만 독자에게 고품질의 비당파적 뉴스를 제공할 수 있을 것”이라고 적었다. 후임은 WP의 전 최고재무책임자 제프 도노프리오가 내정됐다.
루이스는 지난 2024년 WP의 소유주 베이조스가 영입했다. 루이스는 WP의 독자 감소와 재정 손실을 반전하기 위해 노력해왔지만 최근 대규모 구조조정으로 논란의 중심에 섰다. 300명 이상의 기자를 해고하면서 뉴스룸 인력의 3분의 1이 하루아침에 사라졌다. 감원에 따라 스포츠 섹션이 폐지됐고 신간 소개 코너와 뉴스 팟캐스트 ‘포스트 리포트’ 중단, 지역 뉴스(메트로)와 국제 뉴스도 축소됐다. WP는 2024년 대선 직전 베이조스의 의사에 따라 특정 후보를 지지하지 않겠다고 발표하는 등 기존의 색채를 잃고 있다는 지적이 나왔다.
WP의 전 노조위원장 케이티 메틀러는 “그가 해고된 걸 기쁘게 생각한다. 내 동료들을 모두 해고하기 전에 그랬더라면 더 좋았을 것이다”라고 밝혔다. CNN은 “루이스는 오래전부터 WP 편집국 내에서 신뢰를 잃은 상태였고, 이번 주 정리해고 과정에서 일부 직원들은 상황이 점점 더 견딜 수 없게 됐다고 했다”고 전했다.
WP의 최근 대량 해고는 ‘살인’이라고 불릴 만큼 파문을 불러일으켰다. WP에서 활약한 ‘워터게이트’ 특종 기자 밥 우드워드는 이날 엑스에 “WP는 나의 55년간 일터였다”며 “사랑하는 동료 다수가 직장을 잃고 독자들이 더 적은 뉴스와 분석을 접하게 된 현실에 가슴이 찢어진다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
