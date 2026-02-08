수도권 대졸자, 비대졸자보다 월급 110만원 더 번다
수도권에서 일하는 대졸자는 비대졸자와 비교해 매달 월급으로 110만원 가량 더 받는 것으로 나타났다. 학력에 따른 임금 격차가 서울·경기 등 수도권으로 고학력 인력이 몰리는 구조적 요인으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.
8일 한국은행의 ‘권역별 인구이동 결정요인 연구 : 학력 간 임금 격차를 중심으로’ 보고서에 따르면 대졸자와 비대졸자 간 임금 격차가 클수록 고학력 인력이 해당 지역으로 유입되는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 같은 임금 격차라도 수도권으로 이동할 때 고학력 인재를 끌어당기는 효과는 비수도권보다 약 1.5배 컸다. 정종우 한은 경제연구원 부연구위원 등이 2015~2020년 전국 56개 지역생활권의 인구 이동과 임금 자료를 분석한 결과다.
지역별 임금 격차를 보면 서울·경기권의 대졸-비대졸자의 월 임금 차이는 평균 110만8540원으로 가장 컸다. 같은 지역에서 같은 기간 일해도 대졸자는 비대졸자보다 매달 110만원 가량을 더 버는 셈이다. 대전은 94만1000원 수준이었고, 전북·전남 일부 지역과 강원권 등은 24만2040원 차이에 그쳤다. 56개 지역생활권 전체 평균은 61만1000원으로, 지역에 따라 대졸자의 ‘월급 프리미엄’이 네 배 이상 차이 나는 구조를 보였다.
임금 격차는 실제 이동 패턴으로 이어졌다. 목적지와 출발지 간 동일 학력 노동자의 임금 차이가 1000원 늘어날 때 해당 지역으로 이동할 확률은 약 0.8% 증가했다. 목적지 지역에서 대졸과 비대졸 간 월 임금 격차가 1000원 커질 경우, 대졸자가 상대적으로 더 많이 유입되는 정도는 0.6%씩 늘어났다. 임금 격차가 벌어질수록 고학력 인력이 특정 지역으로 더 강하게 쏠린다는 의미다.
한국의 지역 간 고학력 쏠림 현상은 한국의 높은 이동성 때문에 더 빠르게 진행되고 있다. 2015~2018년 기준 국내 권역 간 연평균 이동률은 4.8%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(2.5%)의 두 배에 달했다.
성별·연령별로는 남성이 임금 격차에 더 민감하게 반응했고, 연령대별로는 25~34세에서 이동 반응이 가장 크게 나타났다. 노동시장에 막 진입한 시기에 어느 지역을 선택하느냐가 이후 소득 경로와 커리어 형성에 큰 영향을 미치기 때문이라는 해석이다. 반면 여성은 임금 격차 외에도 교육 환경이나 문화·생활 인프라 같은 비금전적 요인을 함께 고려하는 경향이 상대적으로 두드러졌다.
연구진은 분석 결과를 바탕으로 서울 쏠림 현상을 개인의 선택이나 선호 문제로만 설명하기 어렵다고 강조했다. 대졸 인력이 임금 격차가 큰 지역으로 먼저 이동하면 해당 지역의 생산성과 평균 임금이 다시 높아지고, 이는 또 다른 고학력 인재 유입으로 이어지는 선순환 구조가 형성된다. 반대로 고학력 인재가 빠져나간 지역은 생산성과 임금 상승 여력이 약화되면서 지역 간 격차가 더 벌어질 수 있다.
연구진은 지역 불균형 해소를 위해 단기적인 인구 분산 정책만으로는 한계가 있다고 강조했다. 정 부연구위원은 “공공기관 이전이나 단순한 일자리 숫자 확대보단 비수도권에서도 대졸자에게 실질적인 보상 우위를 제공할 수 있는 산업과 직무를 키우는 것이 핵심 과제”라고 설명했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
