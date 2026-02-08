서울대 합격 107명 등록 포기…“의대 선호 여전”
2026학년도 대학 입시에서 서울대학교 최초 합격자 107명이 등록을 하지 않은 것으로 나타났다. 이중 자연계열 학생이 86명이었는데 서울대 대신 중복 합격한 다른 대학교 의대 진학을 선택했을 것이란 분석이 나온다.
8일 종로학원이 2026학년도 정시 최초 합격자를 분석한 결과 서울대 정시 최초 합격자 중 107명이 등록을 하지 않았다. 계열별로는 자연계열 86명, 인문계열 17명, 예체능계열 4명이다.
등록을 하지 않은 최초 합격자는 2025학년도 124명보다는 17명 감소했지만 2024학년도 97명보다는 10명이 많은 규모다.
학과별로 보면 자연계열에서 전기정보공학부 10명, 산림과학부 8명, 간호대학 6명, 첨단융합학부 5명 등이 합격하고도 등록하지 않았다.
미등록 비율은 산림과학부 44.4%, 물리학전공 33.3%, 화학교육과 28.6% 순이다. 인문계열에서는 경영대학에서 미등록 인원이 5명으로 가장 많았고 비율로는 영어교육과와 지리학과가 각각 12.5%로 가장 높았다.
종로학원은 “서울대 등 자연계열 등록 포기 현황을 분석해 보면 의대 선호도가 여전히 유지되고 있다”며 “반도체학과 등 대기업 계약학과와 의대에 중복 합격한 경우에도 대부분의 지원자가 의대를 선택하는 경향이 나타나고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
