경북도, 가상융합(XR)으로 지역 산업지도 새로 그린다
‘가상융합산업혁신센터 조성 공모 사업’에서 조성 지자체로 최종 선정
경북도가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 ‘2026년 가상융합산업혁신센터 조성 공모사업’에서 광역단위 가상융합산업혁신센터 조성 지자체로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
혁신센터는 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 포괄하는 가상융합기술(XR)과 인공지능(AI), 데이터 등 첨단 ICT 기술을 결합해 지역 산업의 디지털 전환을 이끄는 광역 단위 가상융합산업 지원 거점기관이다.
연간 국비 포함 11억 8200만원의 예산이 투입될 혁신센터는 오는 3월부터 운영에 들어간다.
센터는 △가상융합산업 인프라 운영·지원 △가상융합 서비스·콘텐츠 발굴 및 제작 지원 △가상융합산업 전문 인력 양성 △국내외 마케팅 및 사업화 연계 등을 통해 지역 가상융합산업 전 주기를 밀착 지원하는 허브 역할을 수행할 계획이다.
구미 동북권 메타버스 허브·XR 디바이스 개발지원센터·5G MEC 실증 인프라, 문경 버추얼스튜디오 등 기존에 구축된 지역 가상융합산업 인프라를 유기적으로 연계해 현장에서 즉시 적용 가능한 실증형 콘텐츠와 서비스를 발굴하고 지역 중소기업의 기술 고도화를 적극 지원한다.
도는 지난해 ‘경상북도 가상융합산업 육성 및 지원 조례’를 제정해 제도적 기반을 마련했으며 이를 바탕으로 본격적인 정책 실행에 나선다.
또 ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제’에서 발표한 ‘경상북도 AI 가상융합산업 추진 전략’의 실행력을 높이기 위해 연구용역을 통해 중장기 종합계획을 수립할 방침이다.
먼저 혁신센터를 중심으로 CG, 모션 캡처, AI 기술이 집약된 차세대 디지털 휴먼 솔루션 기술을 도입해 가상 콘텐츠의 제작 효율성과 품질을 혁신한다.
해당 기술은 향후 구축될 AI 영상데이터센터와 연계해 실무 중심의 창작자 양성 교육 프로그램으로 고도화될 예정이며 이를 통해 창작자들이 최신 기술을 활용해 고품질 콘텐츠를 생산할 수 있는 최첨단 가상융합 생태계를 조성한다.
아울러 가상융합기술의 핵심인 ‘디지털트윈’을 제조현장에 본격 도입해 산업 현장의 체질 개선을 가속화한다.
도는 단순한 공정 자동화를 넘어 가상공간에 실제 공장과 동일한 디지털 복제물을 구현함으로써 제조 산업의 패러다임 전환을 추진할 계획이다.
이와 함께 올해로 제3회를 맞는 ‘경북 국제 AI 메타버스 영상제’를 국제 네트워킹을 갖춘 산업형 플랫폼으로 도약시킨다. AI 영상공모전을 통해 국내외 역량 있는 AI·가상융합산업 창작자를 발굴하고 B2B 상담, 컨퍼런스 프로그램 등을 통해 산업 관계자 간 협업 구조를 확대한다.
지속 가능한 산업 생태계 구축을 위해 기업 지원과 인재 양성에도 총력을 기울인다.
메타버스 아카데미, AI 브랜디드 콘텐츠 육성, 하이테크 플랫폼 사업 등을 통해 교육 체계를 현장 중심으로 재편하고 가상융합 시대를 이끌 실무형 인재를 집중적으로 양성한다.
박시균 경북도 디지털메타버스국장은 “AI 기술 발전으로 가상융합산업이 신성장 산업으로 주목받고 있다”며 “경북 가상융합산업혁신센터를 중심으로 디지털트윈, XR 기술을 제조 현장과 공공 서비스에 접목해 경북의 산업 지도를 새롭게 그려 나가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
