[속보] 제주공항 제설작업으로 운항 중단
잠정 오전 11시까지
오전 10시 기준 96편 결항
제주공항 활주로가 제설작업으로 인해 일시적으로 운용이 중단됐다.
한국공항공사 제주공항은 8일 새벽 시간대 많은 눈이 내려 항공기 이동지역 제설을 위해 활주로 운영을 오전 11시까지 잠정 중단한다고 밝혔다.
당초 제주공항은 오전 10시까지 제설 작업을 마칠 계획이었으나, 눈폭풍으로 인한 극한 저시정과 강설이 다시 시작돼 활주로 운용을 오전 11시까지 중단하기로 했다.
이로 인해 이날 첫 출발편인 오전 6시10분 김포행 아시아나항공 OZ8916편이 아직 출발하지 못하는 등 무더기 결항 사태가 빚어지고 있다.
또 오늘 하루 운항 예정된 총 463편 가운데 오전 10시 기준 96편이 기상 악화로 운항을 취소했다.
제주공항 관계자는 “기상 악화로 운항 차질이 불가피해 이용객 불편이 이어지고 있다”며 “탑승객은 운항 정보를 사전에 확인해야 한다”고 당부했다.
