트럼프, 이란에 ‘당근과 채찍’…2차 관세 압박하며 “아주 좋은 대화”
트럼프, 이란 회담에 중동 담당 미군 지휘관도 투입
회담 직전, 이란과 교역 국가에 2차 관세 행정명령
이란과 불법거래 연루된 단체 등도 제재
도널드 트럼프 미국 대통령이 8개월 만의 이란과의 핵 협상에서 당근과 채찍을 함께 꺼내 들었다. 트럼프는 오만에서 재개된 미국과 이란 간 핵 협상에 대해 “매우 좋은 대화”고 평가하며 “다음 주 초에 다시 만날 것”이라고 말했다. 그러면서도 트럼프는 회담 직전 이란과 무역 중인 국가에 대해 관세를 추가로 부과할 수 있도록 하는 행정명령에 서명하는 등 압박을 극대화했다.
트럼프 대통령은 6일(현지시간) 플로리다주로 이동하는 대통령전용기 안에서 기자들을 만나 “이란은 합의하기를 매우 절실하게 원하고 있는 것 같다”며 “만약 그들(이란)이 합의를 하지 않는다면 그 결과는 매우 가혹할 것”이라고 말했다. 트럼프는 지난해 12월 시작된 이란 반정부시위를 계기로 군사개입 가능성을 시사하며 이란에 핵 협상 재개를 압박해왔다.
스티브 위트코프 백악관 중동특사, 아바스 아라그치 외무장관이 각각 이끄는 미국과 이란 대표단은 이날 오만 수도 무스카트에서 이란 핵 문제를 논의하는 협상을 재개했다. 지난해 6월 미국이 ‘미드나잇 해머’라는 작전명으로 이란 핵시설을 전격 공습한 지 8개월 만이었다.
미국 측은 특히 이번 회담에 군 핵심 지도자들을 이례적으로 참석시켰다. 중동을 담당하는 미 중부사령부의 사령관 브래드 쿠퍼 제독이 정복 차림으로 이란과의 회담에 처음으로 참석해 이란을 압박했다. AP통신은 “회담에 군사 지도자들을 참석시킨 결정은 그들의 전문성이나 인맥이든, 잠재적인 강경 옵션을 시사하기 위함이든지 간에 공화당 행정부가 전통적인 미국의 외교 정책 방식을 뒤엎었다는 점을 보여준다”고 전했다.
이날 회담은 미국과 이란 대표가 직접 대면하지 않고, 바드르 알부사이디 오만 외무장관이 양측을 오가며 말을 전하는 간접적인 형식으로 열렸다.
미국은 회담 직전 이란과 교역하는 국가의 대미 수출품에 관세를 추가로 부과할 수 있게 하는 내용의 행정명령도 발표했다. 해당 관세는 이란으로부터 “상품이나 서비스를 직간접적으로 구매, 수입, 기타 방식으로 확보하는 국가에 부과될 수 있는데 상무장관이 이를 판단해 국무장관에 통보하도록 했다. 최종 결정은 트럼프가 내리는데 다만 아직 부과 대상 국가는 명시되지 않았다. 중국이 이란산 석유의 주요 수입국이라는 점에서 미국이 실제로 중국에도 다시 관세를 부과할 수 있는 ‘근거’는 마련해놓은 셈이다. 트럼프는 지난달 12일 이란과 거래하는 모든 국가에 25% 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있다.
국무부는 이와 별도로 이란산 석유와 석유화학 제품의 불법 거래에 연루된 단체 15곳과 개인 2명, 선박 14척을 제재한다고 밝혔다. 미국이 이란과 대화 국면에서도 압박은 유지하겠다는 경고로 풀이된다.
백악관은 팩트시트를 통해 “(이란) 정권은 자국민을 잔혹하게 탄압하며 수천 명의 시위자를 살해하고 인권을 부정하며 폭력으로 권력을 유지하는 한편, 극단주의를 확산시키고 미국의 평화와 안정 노력을 저해하고 있다”며 “트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하는 것을 절대 허용할 수 없다는 입장을 한 번도 흔들리지 않았다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
