시사 전체기사

美 국방 “반미 활동 중심 하버드大 교류 중단”

입력:2026-02-08 08:09
공유하기
글자 크기 조정
피트 헤그세스 미국 국방장관이 지난해 12월 캘리포니아주 시미 밸리에서 열린 레이건 국방포럼에서 연설하고 있다. 연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 국방부와 하버드대 사이의 모든 교류 프로그램을 중단하겠다고 밝혔다.

7일(현지시간) 미 국방부에 따르면 헤그세스 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 5분 30초짜리 영상에서 “2026∼2027학년도부터 현역 군인을 대상으로 한 하버드대와 전쟁부 간의 모든 대학원 수준의 전문군사교육(PME), 펠로우십, 인증 프로그램을 중단한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 집권 2기 취임 이후 연방 보조금 지급 동결 등을 압박 수단으로 활용하며 아이비리드 대학들의 반(反)유대주의·전임 조 바이든 행정부 시기 추진했던 ‘다양성·공정성·포용성’(DEI) 프로그램 근절 등 교내 정책 변경을 요구해 왔다.

하지만 하버드대는 트럼프 정부의 압박 조처에 대항해 처음 소송을 제기하는 등 버텨왔고, 최근 트럼프 대통령은 하버드대와의 협상 합의금을 5억 달러에서 10억 달러로 인상하며 압박 수위를 끌어올린 바 있다.

헤그세스 장관의 이번 ‘교류 중단’ 선언은 트럼프 행정부의 새로운 압박 조처로 풀이된다.

헤그세스 장관은 하버드대에 대해 “연방 세금 수십억 달러를 받으면서도 반미 활동의 뜨거운 중심지 중 하나가 됐다”며 “너무 많은 교수진이 우리 군을 공개적으로 혐오한다”고 밝혔다.

그러면서 “더 우려되는 건 적대 세력과의 협력”이라며 “캠퍼스 연구 프로그램은 중국 공산당과 협력해 왔고, 대학 지도부는 하마스를 찬양하고, 유대인에 대한 공격을 허용했고, 여전히 대법원판결에 반해 인종 기반 차별을 조장한다”고 지적했다.

그는 또 하버드에 파견된 장교들이 “전투력을 향상하지 못하는 세계주의적 급진적 이념으로 머리가 가득 차 너무 하버드에 물든 채 돌아왔다”고 덧붙였다.

헤그세스 장관은 “우리는 아이비리그 대학 및 기타 민간 대학의 현역 군인을 위한 모든 대학원 프로그램을 평가할 것”이라며 하버드대뿐 아니라 다른 대학으로도 교류 중단 조처를 확대할 수 있음을 시사했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
급기야 AI가 인간을 고용?…‘인간 임대 플랫폼’ 등장
퇴직연금 사외 적립… 중소기업 체임 감소, 수익률 상승 기대
제주 카지노서 난동 부린 중국인 3명 징역형 집행유예
홍콩 민주화 지지 언론사 사주 내주 선고…최대 종신형 위기
금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치
‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락
尹 내란재판 지귀연 판사 북부지법으로…1심 선고 후 이동
로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시
국민일보 신문구독