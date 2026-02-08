시사 전체기사

차준환 아쉬운 점프 실수…韓피겨, 팀 이벤트 7위로 마쳐

입력:2026-02-08 07:45
차준환이 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 남자싱글 쇼트프로그램 경기에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

피겨스케이팅의 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 첫 경기에서 점프 실수로 아쉬움을 삼켰다.

차준환은 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 남자싱글 쇼트프로그램 경기에서 기술점수(TES) 41.78점에 예술점수(PCS) 41.75점을 더해 합계 83.53점을 받았다. 순위는 10명 중 8위에 그쳤다.

차준환이 3포인트를 얻어낸 한국은 팀 이벤트 쇼트 최종 합계 14포인트(7위)로 5위까지 주어지는 프리스케이팅 진출에 실패했다. 앞서 여자싱글의 간판 신지아(세화여고)가 4위로 7포인트를, 아이스댄스의 임해나-권예(경기일반) 조가 7위로 4포인트를 얻었다.

차준환은 후반부 첫 과제인 트리플 악셀 점프를 하는 과정에서 회전수를 채우지 못하는 실수를 저질러 저조한 점수를 받았다. 하지만 아직 끝나지 않았다. 차준환은 개인전 남자싱글에서 도전을 이어간다.

한국 남자싱글의 개척자 차준환은 생애 세 번째 올림픽에 도전하고 있다. 차준환은 2018년 평창 대회에서 15위, 2022년 베이징 대회에서 5위에 오르며 한국 남자싱글 최고 성적을 차례로 갈아치웠다.

밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr

