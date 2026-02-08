경주·포항에서 산불 3건 잇따라…강풍 속에 주민대피령까지

경주 문무대왕면 입천리, 산불대응 1단계 발령하고 헬기 34대 투입하기로

경북 경주시 문무대왕면 입천리 야산 일대에 발생한 산불. 경북소방본부 제공

경주시 문무대왕면 입천리 산불 현장에서 산불진화대원이 야간작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공

경북 경주시에서 산불이 잇따라 발생해 야간 진화작업이 이어지는 가운데 산림당국이 산불대응 1단계를 발령했다.



산림청은 8일 오전 5시 30분을 기해 경주시 문무대왕면 입천리 야산 일대에 산불대응 1단계를 발령했다. 산불대응 1단계는 피해 면적이 10∼100㏊ 미만일 경우 발령한다.



문무대왕면 산불 화선은 1.15㎞, 산불영향 구역은 약 10㏊이며 진화율은 34％다.



산림당국은 앞서 발생한 경주시 양남면 신대리 야산 산불도 함께 진화 작업을 벌이고 있다.



양남면 산불의 경우 발화지점과 경주 월성원전 국가산업단지까지 직선거리로 약 7.6㎞로 화선은 0.92㎞이며 진화율은 93％다.



산림당국은 현재 양남면 산불의 진행 방향이 월성원전 국가산단으로 향하지는 않을 것으로 예상하지만, 만일의 경우에 대비해 촉각을 곤두세우고 있다.



소방당국은 야간산불 확산 저지를 위해 문무대왕면·양남면 산불 현장에 인력 341명과 장비 97대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.



소방당국은 양 지역에 인력 150명과 차량 등 장비 40여대를 투입했지만, 심야에다 강한 바람(서풍 7.5m/s)이 불어 진화에 어려움을 겪고 있다.



불이 나자 경주시도 산불 진화대와 의용소방대를 투입하고 민가 주변에서 대기 중이다.



또 긴급재난문자를 보내 양남면 신대리 주민은 상계리 마을회관으로, 문무대왕면 입천리 주민들은 문무대왕 행정복지센터로 대피를 권고했다.



경주시 관계자는 “어둡고 산 중턱으로 진입할 수 없는 상황이라 현재 주민 안전 확보에 주력하고 있다”고 말했다.



이와 별도로 소방당국은 전날 오후 10시 11분쯤 이들 지역에 소방대응 1단계를 발령했다.



산림·소방당국은 이날 오전 7시 17분쯤 해가 뜨는 것과 동시에 두 지역에 산림청 헬기 12대, 소방헬기 7대, 임차헬기 11대, 군 헬기 4대 등 헬기 34대를 투입해 총력 대응할 계획이다.



경주시는 산불 인접 마을에 대피 명령을 내렸으며 이날 오전 6시 기준 10개소에 88명이 대피한 것으로 파악했다.



8일 오전 5시 30분쯤 경주 인근 포항시 북구 죽장면 지동리 일대 야산에서 산불이 발생했다.



산림·소방 당국은 119산불특수대응단과 산불신속대응팀 등을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.



산불 현장에는 3.4㎧ 북동풍이 불고 있고 한 주민이 “배 밭에서 불이 산으로 올라가고 있다”고 신고했다.



포항시는 “지동리 마을회관 인근에 산불이 발생해 연소 확대 시 사전 대피 바란다”며 재난 문자를 발송했다.



경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 경주시에서 산불이 잇따라 발생해 야간 진화작업이 이어지는 가운데 산림당국이 산불대응 1단계를 발령했다.산림청은 8일 오전 5시 30분을 기해 경주시 문무대왕면 입천리 야산 일대에 산불대응 1단계를 발령했다. 산불대응 1단계는 피해 면적이 10∼100㏊ 미만일 경우 발령한다.문무대왕면 산불 화선은 1.15㎞, 산불영향 구역은 약 10㏊이며 진화율은 34％다.산림당국은 앞서 발생한 경주시 양남면 신대리 야산 산불도 함께 진화 작업을 벌이고 있다.양남면 산불의 경우 발화지점과 경주 월성원전 국가산업단지까지 직선거리로 약 7.6㎞로 화선은 0.92㎞이며 진화율은 93％다.산림당국은 현재 양남면 산불의 진행 방향이 월성원전 국가산단으로 향하지는 않을 것으로 예상하지만, 만일의 경우에 대비해 촉각을 곤두세우고 있다.소방당국은 야간산불 확산 저지를 위해 문무대왕면·양남면 산불 현장에 인력 341명과 장비 97대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.소방당국은 양 지역에 인력 150명과 차량 등 장비 40여대를 투입했지만, 심야에다 강한 바람(서풍 7.5m/s)이 불어 진화에 어려움을 겪고 있다.불이 나자 경주시도 산불 진화대와 의용소방대를 투입하고 민가 주변에서 대기 중이다.또 긴급재난문자를 보내 양남면 신대리 주민은 상계리 마을회관으로, 문무대왕면 입천리 주민들은 문무대왕 행정복지센터로 대피를 권고했다.경주시 관계자는 “어둡고 산 중턱으로 진입할 수 없는 상황이라 현재 주민 안전 확보에 주력하고 있다”고 말했다.이와 별도로 소방당국은 전날 오후 10시 11분쯤 이들 지역에 소방대응 1단계를 발령했다.산림·소방당국은 이날 오전 7시 17분쯤 해가 뜨는 것과 동시에 두 지역에 산림청 헬기 12대, 소방헬기 7대, 임차헬기 11대, 군 헬기 4대 등 헬기 34대를 투입해 총력 대응할 계획이다.경주시는 산불 인접 마을에 대피 명령을 내렸으며 이날 오전 6시 기준 10개소에 88명이 대피한 것으로 파악했다.8일 오전 5시 30분쯤 경주 인근 포항시 북구 죽장면 지동리 일대 야산에서 산불이 발생했다.산림·소방 당국은 119산불특수대응단과 산불신속대응팀 등을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.산불 현장에는 3.4㎧ 북동풍이 불고 있고 한 주민이 “배 밭에서 불이 산으로 올라가고 있다”고 신고했다.포항시는 “지동리 마을회관 인근에 산불이 발생해 연소 확대 시 사전 대피 바란다”며 재난 문자를 발송했다.경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지