李 ‘가짜뉴스’ 지적에 산업장관, 대한상의 감사 예고

李 ‘가짜뉴스’ 지적에 산업장관, 대한상의 감사 예고
김정관 산업통상부 장관이 ‘한국 고액 자산가 해외 유출’ 관련 보도 자료를 냈다가 ‘가짜뉴스’ 논란을 일으킨 대한상공회의소에 대해 감사를 실시하는 등 엄정 대응에 나서겠다고 밝혔다.
김 장관은 7일 자신의 페이스북을 통해 “대한상의가 공신력 없고 사실 확인조차 이뤄지지 않은 정보를 유통해 국민과 시장, 정부 정책 전반에 심각한 혼선을 초래했다”며 “특히 사실 검증 없는 정보가 악의적으로 확산한 점에서 이는 명백한 가짜뉴스에 해당한다”고 밝혔다.
그는 “법정단체인 대한상공회의소가 이러한 행위를 한 것은 결코 용납될 수 없으며, 그 책임은 매우 무겁다”도 했다.
산업부는 해당 보도자료의 작성·배포 경위와 사실관계 전반에 대해 즉각 감사를 실시하고, 결과에 따라 책임을 묻겠다는 방침이다.
김 장관은 “대한상의를 소관하는 주무장관으로서 국민 여러분께 깊이 사과드린다”며 “강한 유감을 넘어 단호한 조처를 하겠다”고 밝혔다.
논란의 시작은 대한상의가 지난 3일 ‘상속세수 전망분석 및 납부 방식 다양화 효과 연구’ 보도자료를 내면서다.
이 자료는 영국계 해외이민 자문업체 헨리앤드파트너스(Henley&Partners)의 조사를 인용해 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 2배 증가했고, 세계 4번째로 많다는 내용을 담았다. 그러나 조사 기준과 방식이 불명확하다는 지적이 잇따랐다.
논란이 확산하자 이재명 대통령은 같은 날 엑스(X·구 트위터)를 통해 “정책을 만드는 주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적”이라며 엄정한 책임과 재발 방지 필요성을 강조했다.
대한상의는 이후 입장문을 내고 외부 통계를 충분히 검증하지 못했다며 사과했다.
