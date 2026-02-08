피겨 차준환 점프 실수…韓 팀이벤트 결승 진출 무산
한국 피겨 스케이팅 간판 차준환(서울시청)이 팀 이벤트(단체전) 쇼트 프로그램에서 트리플 악셀(공중 3회전반)을 싱글로 처리하는 실수를 범하며 아쉬움을 남겼다. 한국은 단체전 결승 진출을 실패했다.
차준환은 8일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 팀 이벤트 남자 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점에 예술점수(PCS) 41.75점을 합쳐 83.53점으로 10명 가운데 8위로 밀렸다.
차준환이 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 포인트 3점을 따는 데 그치면서 한국은 팀 이벤트에서 14점으로 10개국 중 7위에 그쳐 상위 5개 팀만 나가는 결승 진출에 실패했다.
연기를 마치고 공동취재구역에서 취재진과 만난 차준환은 “이번 올림픽에서 저의 첫 경기라 최선을 다했다”라며 “세 번째 점프인 트리플 악셀에서 실수가 좀 아쉽긴 하지만 개인전까지 이틀의 시간이 있는 만큼 잘 회복해서 더 나은 경기를 하고 싶다”고 말했다.
차준환은 이날 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 완벽하게 뛰고, 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프까지 안전하게 착지하며 순조롭게 출발했다.
하지만 세 번째 과제인 트리플 악셀을 싱글로 처리하는 실수로 0점을 받아 점수에 큰 손해를 보고 순위가 밀렸다.
차준환은 한국시간 11일 오전 개인전 쇼트 프로그램 연기를 펼친다.
