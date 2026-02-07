정인화 광양시장 “시민 위해 뛰겠다”…북콘서트 5000여명 구름 인파
‘무에서 유를 창조’ 저서…공직 30년·의원 경험 담아 출간
시민 공감 이끈 대화 형식 북콘서트 현장 분위기 화기애애
김영록 전남도지사와 강기정 광주시장, 주철현 국회의원 등 참석
정인화(사진) 전남 광양시장이 7일 광양 성황스포츠센터 다목적체육관에서 자신의 저서 ‘무에서 유를 창조하는 그 남자의 일생’ 출판 기념 북콘서트를 개최했다. 이날 행사에는 5000여명이 참석해 성황을 이뤘다.
이번 북콘서트는 정 시장의 30여년 공직 생활과 제20대 국회의원으로서의 경험을 담은 저서 출간을 기념해 마련됐다.
행정고시 출신인 정 시장은 전남도와 광양시의 주요 보직을 두루 거치며 지역 발전과 행정 혁신을 이끌어 온 인물이다. 국회의원 재임 시절에는 산업 기반 확충, 지역 균형 발전, 사회적 약자 지원을 위한 법안 발의 등 활발한 입법 활동을 펼친 바 있다.
이날 행사에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장, 주철현·서삼석 국회의원 등이 참석했다. 송영길 소나무당 대표, 이원종 배우 등은 영상으로 축하 인사를 전했다. 특히 청년과 대학생, 일반 시민 등이 정 시장의 북콘서트를 축하하는 영상이 상영돼 눈길을 끌었다.
북콘서트는 책 속 이야기를 중심으로 사회자와 대화를 나누는 형식으로 진행됐다. 정 시장은 책을 쓴 배경과 글에 담긴 의미를 직접 설명하며 시민들의 공감과 호응을 이끌어냈다.
그는 “시민을 위해 열심히 일하는 방법 만이 오늘 이 자리를 직접 찾아 빛내주신 여러분들의 은혜를 보답하는 길이라고 생각한다. 오직 시민을 위해 뛰겠다”고 강조했다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사